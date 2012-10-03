22 روستای گلستان در قالب مهرماندگار گازدار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید خبرنگاران از پروژه های مهر ماندگار در رامیان افزود: برای اجرای این طرح ها 110 میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.

وی متوسط پیشرفت این طرح ها را 80 درصد اعلام کرد و گفت: این میزان از متوسط کشوری بالاتر است.

وی اظهار داشت: در استان 999 روستا وجود دارد که 853 روستا قابلیت گازرسانی دارند و تاکنون ئ622 روستا گازرسانی شده است.

سنگدوینی بیان داشت: از مجموع جمعیت استان بیش از یک میلیون و 600 هزار نفر معادل 95 درصد از نعمت گاز بهره مند هستند.

مدیرعامل گاز گلستان عنوان کرد: همچنین تمام 26 شهر استان گازرسانی شده است.

رامیان در شرق گلستان واقع شده است.