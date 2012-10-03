۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۲

سنگدوینی:

22 روستای گلستان در قالب مهرماندگار گازدار شدند

رامیان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل گاز گلستان گفت: 22 روستا از 30 روستای مشمول طرح مهرماندگار در استان گازرسانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید خبرنگاران از پروژه های مهر ماندگار در رامیان افزود: برای اجرای این طرح ها 110 میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.

وی متوسط پیشرفت این طرح ها را 80 درصد اعلام کرد و گفت: این میزان از متوسط کشوری بالاتر است.

وی اظهار داشت: در استان 999 روستا وجود دارد که 853 روستا قابلیت گازرسانی دارند و تاکنون ئ622 روستا گازرسانی شده است.

سنگدوینی بیان داشت: از مجموع جمعیت استان بیش از یک میلیون و 600 هزار نفر معادل 95 درصد از نعمت گاز بهره مند هستند.

مدیرعامل گاز گلستان عنوان کرد: همچنین تمام 26 شهر استان گازرسانی شده است.

رامیان در شرق گلستان واقع شده است.

