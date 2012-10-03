60 درصد روحانیون کردستان عضو بسیج هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین رجبی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش منادیان توحید که با حضور بیش از دو هزار روحانی و ماموستای اهل تشیع و تسنن استان کردستان در مسجد قبا سنندج برگزار شد، اظهار داشت: بیش از دو هزار و 240 روحانی و ماموستای استان در شجره طیبه بسیج عضویت دارند.

وی افزود: شهدای روحانی پرچم داران بیداری اسلامی و عزت بوده و الگوهای تمام معنای جامعه روحانیت و اقشار مختلف بسیج برای دفاع از ارزش های والای نظام اسلامی هستند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان ادامه داد: در استان کردستان بیش از سه هزار و 800 روحانی و طلبه دینی اهل سنت و اهل تشیع رسالت هدایت دینی و عقیدتی مردم ولایت مدار و متدین کردستان را برعهده دارند.

رجبی یادآور شد: بیش از 73 درصد روحانیون و طلاب استان اهل سنت بوده و 27 درصد نیز روحانیون و طلاب اهل تشیع هستند.

وی بیان کرد: بیش از 60 درصد طلاب و روحانیون کردستانی در قالب دو حوزه مقاومت و 13 پایگاه بسیج مستقر در حوزه های علمیه استان در شجره طیبه بسیج فعالیت می کنند و با روحیه بسیجی وار خویش اقشار مختلف مردم را به سوی عزت و تعالی اخلاقی و دینی رهنمون می کنند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با اشاره به تقدیم بیش از 51 روحانی شهید از جامعه روحانیت استان کردستان برای حفظ دستاوردهای عظیم نظام مقدس اسلامی، گفت: شهدای روحانی پرچم‌داران بیداری و عزت بوده و الگوهای تمام معنای جامعه روحانیت و اقشار مختلف بسیج برای دفاع از ارزش ‌های والای نظام اسلامی به شمار می آیند.

رجبی به برنامه های مختلف ویژه روحانیون و طلاب بسیجی استان در ایام مختلف سال اشاره کرد و اظهار داشت: برگزاری دو گردهمایی بزرگ با حضور روحانیون و طلاب بسیجی استان در دو مقطع زمانی و ده ها نشست و برنامه‌ تخصصی از جمله برنامه هایی است که در حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج ویژه روحانیون در استان در نظر گرفته شده است.

در پایان این مراسم و گردهمایی بزرگ روحانیون و طلاب بسیجی اهل سنت و اهل تشیع کردستان که به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای روحانی استان برگزار شد، طلاب و روحانیون حاضر با سردادن شعارهایی به سه زبان کردی، فارسی و عربی هتک حرمت به مقدسات اسلامی و پیامبر اکرم (ص) توسط دشمنان اسلام را محکوم کردند و بر اتحاد و انسجام همه جانبه مردم و پیروی همه جانبه از منویات عالمانه مقام معظم رهبری تاکید کردند.

تجلیل از خانوده های روحانیون و ماموستاهای شهید استان از جمله شهید ملا حیدر فهیم، شهید ماموستا محمد شیخ الاسلام، شهید ماموستا برهان عالی، شهید ماموستا محمد کریمیان و شهید حجت الاسلام محمد تقی ملاولی با اهدای لوح تقدیر از دیگر برنامه های این همایش بود.