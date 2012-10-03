یک میلیون تن کالا از مرزهای کردستان ترانزیت شد

محمد شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بیش از یک میلیون تن انواع کالا در شش ماهه نخست سال 91 از مرزهای استان کردستان ترانزیت شد که این رقم ارزشی بیش از یک میلیارد دلار داشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 156 درصد از لحاظ وزنی افزایش یافته است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای مقابله با قاچاق کالا و تسهیل در انجام مبادلات قانونی در کردستان افزود: تعداد پرونده های متشکله قاچاق در شش ماهه اول سال جاری 842 فقره است و نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد کاهش داشته است.

مدیرکل گمرکات کردستان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در شش ماهه نخست سال جاری کارمندان این اداره میزان 14 هزار نفر ساعت دوره های آموزشی را گذرانده اند.

شهبازی با اشاره به عناوین دوره های برگزار شده یادآور شد: این دوره های آموزشی در رابطه با آشنایی با سنگ های گرانبها و نیمه گرانبها، ارزیابی اتومبیل، کنوانسیون های بین المللی مرتبط با گمرک و آشنایی با قطعات کامپیوتر بوده است.