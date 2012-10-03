7 کشته در انفجارهای منطقه بقاع لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه با اعلام کشته شدن هفت نفر در انفجارهای منطقه بقاع، منطقه شد این انفجارها در انبار مهمات حزب الله رخ داده است.



اسکای نیوز هم با اعلام این خبر گزارش داد نیروهای ارتش و حزب الله لبنان، راههای منتهی به محل انفجار را بسته اند.



شبکه های عربی پیشتر از شنیده شدن صدای چند انفجار در منطقه بقاع خبر داده بودند.

