  1. بین الملل
۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۳

العربیه خبر داد؛

7 کشته در انفجارهای منطقه بقاع لبنان

7 کشته در انفجارهای منطقه بقاع لبنان

شبکه العربیه از کشته شدن هفت نفر در انفجارهای منطقه بقاع لبنان خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه با اعلام کشته شدن هفت نفر در انفجارهای منطقه بقاع، منطقه شد این انفجارها در انبار مهمات حزب الله رخ داده است.

اسکای نیوز هم با اعلام این خبر گزارش داد نیروهای ارتش و حزب الله لبنان، راههای منتهی به محل انفجار را بسته اند.

شبکه های عربی پیشتر از شنیده شدن صدای چند انفجار در منطقه بقاع خبر داده بودند.
 

کد مطلب 1711631

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها