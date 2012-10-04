کشف راه جدیدی برای سالم و جوان نگه داشتن پوست

محققان دانشگاه لندن ژن های این موجودات دریایی را که به خار پوست معروفند مورد بررسی قرار دادند.

آنها ژنهایی را برای "مولکول های پیام آور" موسوم به پپتیدها یافتند که توسط سلول ها آزاد می شوند و دیگر سلول ها در بدن می گویند چه کار انجام دهند.

موریس الفیک مجری این تحقیقات گفت: احتمالا مهمترین کشف تحقیقات ما یافتن ژنهایی رمز کننده پپتیدها بود که موجب سفت و یا نرم شدن سریع کلاژن در دیواره بدن خیار دریایی می شد.

به گفته وی اگرچه توتیای دریایی و خیار دریایی خیلی شبیه ما نیستند اما ما بسیار به آنها مرتبط هستیم.

وی افزود همانطور که سن مان افزایش می یابد تغییرات در کلاژن موجب بروز چروک هایی در پوست مان می شود از این رو اگر دریابیم چگونه پپتیدها موجب می شوند دیواره بدن خیار دریایی به سرعت سخت و یا نرم می شود از این رو تحقیقات ما می تواند به ارائه شیوه های جدیدی برای حفظ ظاهر جوان و سالم پوست منجر شود.

این دانشمندان توالی DNA هزاران ژن را در توتیای دریایی بنفش و خیار دریایی خوراکی را بررسی کردند و به طور خاص به دنبال ژنهای رمزکننده مولکول های پیام اور پپتیدی گشتند.

الفیک گفت: دریافتیم توتیای دریایی پپتیدی دارد که بسیار شبیه کالسیتونین – هورمونی تنظیم کننده قدرت استخوانهای ما – است .

از این رو جالب خواهد بود دریابیم آیا پپتیدهای از نوع کالسیتونین نقش مشابهی را در این موجودات خارپوست دارند یا خیر.