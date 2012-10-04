  1. دانشگاه و فناوری
۱۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۲

کشف راه جدیدی برای سالم و جوان نگه داشتن پوست

کشف راه جدیدی برای سالم و جوان نگه داشتن پوست

نتایج مطالعات اخیر نشان می دهد خیار دریایی و توتیای دریایی می توانند با تغییر خاصیت کشسانی کلاژن در بدنشان، جوان به نظر برسند این تحقیقات می تواند راه جدیدی برای جوان ماندن پوست باشد.

محققان دانشگاه لندن ژن های این موجودات دریایی را که به خار پوست معروفند مورد بررسی قرار دادند.

آنها ژنهایی را برای "مولکول های پیام آور" موسوم به پپتیدها یافتند که توسط سلول ها آزاد می شوند و دیگر سلول ها در بدن می گویند چه کار انجام دهند.
 
موریس الفیک مجری این تحقیقات گفت: احتمالا مهمترین کشف تحقیقات ما یافتن ژنهایی رمز کننده پپتیدها بود که موجب سفت و یا نرم شدن سریع کلاژن در دیواره بدن خیار دریایی می شد.
 
به گفته وی اگرچه توتیای دریایی و خیار دریایی خیلی شبیه ما نیستند اما ما بسیار به آنها مرتبط هستیم.
 
وی افزود همانطور که سن مان افزایش می یابد تغییرات در کلاژن موجب بروز چروک هایی در پوست مان می شود از این رو اگر دریابیم چگونه پپتیدها موجب می شوند دیواره بدن خیار دریایی به سرعت سخت و یا نرم می شود از این رو تحقیقات ما می تواند به ارائه شیوه های جدیدی برای حفظ ظاهر جوان و سالم پوست منجر شود.
 
این دانشمندان توالی DNA هزاران ژن را در توتیای دریایی بنفش و خیار دریایی خوراکی را بررسی کردند و به طور خاص به دنبال ژنهای رمزکننده مولکول های پیام اور پپتیدی گشتند.
 
الفیک گفت: دریافتیم توتیای دریایی پپتیدی دارد که بسیار شبیه کالسیتونین – هورمونی تنظیم کننده  قدرت استخوانهای ما – است .
 
از این رو جالب خواهد بود دریابیم آیا پپتیدهای از نوع کالسیتونین نقش مشابهی را در این موجودات خارپوست دارند یا خیر.
کد مطلب 1711632

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها