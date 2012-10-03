ترکیه حملات به مناطق مرزی عراق را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه " تودی زمان" چاپ ترکیه ، در حالی که دولت ترکیه در تلاش است مجوز داخلی اش برای ادامه حملات به PKK در داخل خاک عراق را تمدید کند، دولت عراق خواستار توقف این حملات شد.

دولت ترکیه روز دوشنبه از پارلمان این کشور خواست تا مجوز این عملیاتها را که در 17 اکتبر (26 مهر) به پایان می رسد، تمدید کند.

علی الدباغ سخنگوی دولت عراق با صدور بیانیه ای خواستار توقف حملات ارتش ترکیه به PKK در خاک عراق شده و این اقدام ترکیه را در تضاد با حسن همجواری خواند.

کارشناسان این درخواست عراق را ناشی از وجود تنش در روابط دو کشور در پی پناه دادن ترکیه به طارق الهاشمی معاون فراری رئیس جمهور عراق می دانند.