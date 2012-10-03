دانشگاهیان آمادگی انتقال ارزشهای ملی و دینی را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل دارا ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه سومین یادواره دانشگاهی تئاتر دفاع مقدس در دانشگاه شهید چمران اهواز، با اشاره به اهمیت گرامیداشت یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس، اظهار کرد: دفاع مقدس تاریخچه گرانبهایی از تاریخ پرافتخار کشور است.

وی با تاکید بر اینکه مهمترین ماموریت دفاع مقدس حفظ آرمانها و ارزشهای احیاء شده انقلاب است، گفت: اگر امروز مدعی دستیابی به رتبه‌ های برتر جهانی در حوزه علم و فناوری هستیم، مرهون خون شهدا و باورها و اعتقاداتی است که جوانان ما در دفاع مقدس از خود نشان دادند.

دارا تصریح کرد: دفاع مقدس و هشت سال مبارزه‌ جوانان برقرارکننده پیوند میان هویت ملی و دینی کشور ماست.

وی دفاع و حمایت ملت از هویت ملی و دینی کشور را مهمترین رمز بقای دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: امروز اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران مرهون دفاع مقدس و تجربه توانمندی‌ های ما از آن دوران است.

مدیرکل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نقش هنر و ترویج فرهنگ در بیان و حفظ ارشها اشاره کرد و گفت: هر اندازه در مقوله هنر بیشتر سرمایه ‌گذاری کنیم، بیشتر می توانیم آرمانهای حضرت امام (ره) و شهدای انقلاب و دفاع مقدس را انتقال دهیم.

وی با تاکید براینکه تاثیری که کارهای هنری دارد شاید کلاس درس هم نداشته باشد، افزود: استقبال از سومین یادواره دانشگاهی تئاتر دفاع مقدس نشان از آمادگی دانشگاهیان برای انتقال ارزشهای ملی و دینی است.

دارا با اشاره به رشد 85 درصدی آثار سومین یادواره دانشگاهی تئاتر دفاع مقدس، اظهار کرد: در حالی که پیش از این اجرای تئاترهای خیابانی مختص به یک مکان خاص بود، اما برگزاری این یادواره ها باعث شد هنر در دسترس دانشگاهیان نیز قرار گیرد.