به گزارش خبرگزاری مهر،‌ شبکه یک سیما برای ساعت 16 روز جمعه 14 مهر فیلم تلویزیونی "تعبیر خواب" به کارگردانی رضا دادویی و تهیه کنندگی ابراهیم رضایی را برای پخش در نظر گرفته است. داستان این فیلم از این قرار است که یک افسر پلیس کلانتری در تهران در مسیر خدمت و گرفتاری‌های شخصی در یک دو راهی سخت قرار می‌گیرد و انتخاب هر راهی تبعات خود را دارد. شهاب حسینی، حمید ابراهیمی، مهران نائل، رضا آشتیانی و الهه حسینی بازیگران این فیلم هستند.

فیلم سینمایی "موریسون خواهردار می‌شود" جمعه 14 مهر ساعت 17:30 از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود. داستان فیلم در مورد موریسون پسر 5 ساله‌ای است که مادرش باردار است و فکر م‌ کند وقتی مادرش بچه را به دنیا آورد، او باید اتاقش را به خواهر کوچکش داده و خود به خانه خاله پدرش برود! موریسون که می‌بیند والدینش به دلیل مشغله کاری و وضعیت مادر به او توجه کافی ندارند، سرناسازگاری می‌گذارد تا اینکه مادر یک هفته زودتر بچه را به دنیا می‌آورد. موریسون تصمیم می‌گیرد از خانه فرار کند تا به خانه خاله پدرش نرود. توبیاس لامبرتس، باری آتسما و براچا ون دوئسبرگ در "موریسون خواهردار می‌شود" به کارگردانی باربارا بردرو و تهیه کنندگی بانی بوس و مایکل دروجی، محصول سال 2008 هلند ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی "مهر بی‌پایان" به کارگردانی محسن منشی‌زاده و تهیه کنندگی سعید پورفرج جمعه 14 مهر ساعت 23 از شبکه دو سیما پخش می‌شود. در خلاصه داستان فیلم آمده: زوج جوانی به نام رضا و فاطمه در جبهه با هم آشنا شده و ازدواج کرده‌اند. در آن زمان فاطمه به عنوان بهیار داوطلب در جبهه حضور داشت و بعد از ازدواج با رضا به فعالیت خود تا زمان وضع حمل ادامه می‌دهد. اما بچه او به علت شیمیایی بودن فاطمه قبل از به دنیا آمدن می‌میرد. آنها سعی می‌کنند کودکی را به فرزند‌خواندگی خود بپذیرند. ‏از جمله بازیگران این فیلم می‌توان به حمیدرضا پگاه، روناک یونسی، فرناز رهنما، سیروس کهوری‌نژاد و شهین تسلیمی اشاره کرد.

فیلم سینمایی "آن سوی تخته سیاه" به کارگردانی جف بلکنر، محصول سال 2011 آمریکا ، جمعه 14 مهرماه ساعت 14:30 از شبکه سه سیما پخش می‌شود. این فیلم با بازی امیلی وان کامپ واستیو تلی ، برگرفته از زنی جوان به نام استیسی بس است که از کودکی سودای معلم شدن را در سر داشت. او که در خانواده فقیر بزرگ شد. توانست به سختی با تلاش خود معلم شود...

فیلم تلویزیونی "فولاد سرد" به کارگردانی شاهرخ دولکو و تهیه کنندگی حسین طاهری ، جمعه 14 مهرماه ساعت 19 از شبکه سه سیما پخش می‌شود. در این فیلم با بازی مریم کاویانی، افشین سنگ چاپ و مینا جعفرزاده خواهید دید: جابر قرض پدر زن خود را که به یک مرد ربا خوار به نام خسرو بدهکار بوده به گردن می‌گیرد. او که در پس دادن اصل پول و بهره آن مشکل دارد به ناچار سند خانه خود را به خسرو می‌دهد و...

فیلم سینمایی "بندرآور" به کارگردانی آکی کوریسماکی، جمعه 14مهر ساعت 20:30 در قالب برنامه "سینما 4" از شبکه چهار سیما پخش می‌شود. در خلاصه داستان فیلم آمده: پسربچه‌ای سیاه پوست، به طور غیر قانونی از کشورش به فرانسه مهاجرت می‌کند تا مادرش را پیدا کند. او در خاک فرانسه از دست پلیس فرار کرده، در پناه پیرمردی که روزهایش را با واکس زدن کفش مردم سپری می‌کند؛ می‌رود و ... آندره ویلم، کتی اوتینن و زان پیر داروسون در "بندر آور" محصول سال 2011 فرانسه ، فنلاند و آلمان به ایفای نقش پرداختند.

انیمیشن "بچه‌های شهر گونی" به کارگردانی ریچارد دونر، محصول سال 1985 آمریکا، پنجشنبه 13 مهر ساعت 13:30 در قالب برنامه "تماشاخانه" مهمان بچه‌های شبکه تهران می‌شود. در این انیمیشن با بازی‌شان آستین ، جاش برولین ، جف کوهن و کوری فلدمن خواهید دید: مایکی و برند از بچه‌های شهر گنی دچار مشکلی مالی شده‌اند. پدر آنها توانایی بازپرداخت قرضش را ندارد و مجبور است خانه‌اش را به جایی واگذار کند تا روی آن زمین گلف بسازد...

فیلم تلویزیونی "فصل سرد" به کارگردانی و تهیه کنندگی محسن آقاخان ساعت 13:30 امروز 14 مهر از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم داستان زوجی است که در اثر یک تصادف با هم آشنا شده و ازدواج می کنند. دختر که قبلاً معتاد بوده و ترک کرده به همسرش نمی‌گوید و زمان وضع حمل بچه‌شان مرده به دنیا می‌آید و مرد پس از اینکه می فهمد ناراحت شده و با فشار مادرش که نوه می خواهد، تصمیم می‌گیرد دوباره ازدواج کند اما... لیلا بوشهری ، کاظم افرندنیا، علی فرحی و آرمان فرحی در "فصل سرد" از تولیدات سال جاری مرکزسیما فیلم به ایفای نقش پرداختند.

فیلم تلویزیونی "سنگ و سودا" به کارگردانی مجید تربتی فرد و تهیه کنندگی هادی افشار، جمعه 14مهر ساعت 13:30 از شبکه شما پخش می‌شود. در این فیلم با بازی حسین رجایی دوست، رضا آحادی ، محمد هادی قمیشی و محمد اعلایی می‌بینیم: سرگرد سجودی به شکل اتفاقی وارد ماجرای یک قتل و پرونده آن می شود. او به تفحص پرداخته و سرنخ ماجرای این قتل و قتل کارگری دیگر را کشف می کند که به مساله قاچاق عتیقه در زیر پوشش صادرات سنگ معدن مرتبط است.

شبکه قرآن و معارف سیما جمعه 14 مهرماه ساعت 15 فیلم سینمایی "بلمی به سوی ساحل" ساخته زنده یاد رسول ملاقلی پور را برای پخش درنظر گرفته است. در خلاصه داستان این فیلم 90 دقیقه ای آمده : در زمان جنگ ایران و عراق در خرمشهر جنگ خانه به خانه جریان دارد. مرتضی فرمانده یک گروه پاسدار خواهان یک فروند هلی کوپتر برای رساندن قوای کمکی به خرمشهر است. نماینده بنی صدر، رییس جمهور و فرمانده کل قوا با درخواست او مخالفت می کند. مرتضی و افرادش به ناچار با لنج حرکت می کند و ... عطاء اله سلمانیان، بهزاد بهزادپور، جعفردهقان، فریدکشن فلاح و اکبر منصور فلاح در این فیلم به ایفای نقش پرداختند.

فیلم‌های سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن "مانگرو"، "بابالنگ دراز"، "همسرایان"، "هالک شگفت انگیز2"، "انجمن نجیب زادگان" و "خواب لیلا" جمعه 14مهر ساعت 13، 15 ، 17، 19، 21 و 23 از شبکه نمایش پخش می‌شود.