بزرگترین پارک آموزشی مدیریت بحران کشور در مشهد ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم باغبان نژاد قبل از ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت به مناسبت هفته کاهش بلایای طبیعی اظهارکرد: هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی فرصت مناسبی برای فرهنگسازی و ارائه آموزش های لازم است تا صدمات ناشی از حوادث طبیعی همچون زلزله به حداقل برسد.

وی هفته کاهش بلایای طبیعی در کشور را 15 تا 21 مهرماه جاری با شعار 'آیا شهر من اماده است؟' و ' آیا من امن هستم؟' عنوان کرد و افزود: با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی درست و بدون ایجاد ترس و وحشت در مردم می توان جامعه را به سوی شرکت در آموزشهای همگانی در این حوزه ترغیب کرد.

باغبان نژاد در ادامه ویژه برنامه های هفته کاهش بلایای طیعی را تشریح کرد و گفت: بهره برداری کامل از سه پایگاه چند منظوره مدیریت بحران، افتتاح سه سوله چند منظوره مدیریت بحران، اتمام سفت کاری سه نمونه دیگر از این پایگاهها و کلنگ زنی سه پایگاه جدید برخی از جمله این برنامه هاست.

وی افزود: این پایگاهها با زیر بنای هریک هزار و 200 متر مربع و 300 متر اداری دارای سالن ورزشی هزار متری، آب و برق اضطراری و محل نگهداری مایحتاج ضروری مورد نیاز یک ماه و فضا جهت اسکان موقت در هنگام بلایای طبیعی است.

وی با بیان اینکه این پایگاهها در شرایط غیر بحرانی دارای کاربری های اداری، ورزشی و آموزشی است، تصریح کرد: برای ساخت هر یک از این پایگاهها یک میلیارد تومان هزینه لازم است.

مدیر مهندسی و بحران شهرداری مشهد افزود: برپایی نمایشگاه دستاوردهای مدیریت بحران و نمایشگاه دستاوردهای نظام مهندسی، شهرداری مشهد و مدیریت بحران شهرداری در حاشیه همایش مدیریت بحران، برگزاری مسابقات مرتبط با کاهش بلایای طبیعی، ارسال پیام از دیگر برنامه های این هفته است.

وی افزود: برگزاری مانورهای مدیریت بحران به منظور خروج پایگاه از حالت عادی به اضطراری و استفاده در زمان وقوع بحران، برپایی دوره های آموزشی فاز 3 ماده 54 قانون امداد و نجات کشور و دوره آموزشی شهرهای آماده جهان ویژه شهردارن استان از دیگر برنامه هایی است که در اتین هفته اجرایی می شود.

وی برگزاری همایش مدیریت بحران و زیرساختهای شهری، همایش شهرهای آماده جهان، جلسه رفع آب گرفتگی های سطح شهر مشهد و همایش گروههای دوام ثامن را از ریگر برنامه های این هفته دانست.

باغبان نژاد در ادامه از ایجاد اولین اتاق بحران شمال شرق کشور در مشهد با اعتبار 10 میلیارد تومان طی دو سال آینده خبر داد.

وی همچنین ار رفع مشکل 350 نقطه دارای مشکل آبگرفتگی در مشهد با 500 میلیارد تومان هزینه طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: مشکل 50 نقطه باقیمانده دیگر نیز تا سال آینده رفع خواهد شد.