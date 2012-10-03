به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی گفت: با پخش بیش از هزار و 500 دقیقه برنامه رادیو و تلویزیونی این استان در شبکههای سراسری معرفی شد.
احمد مهدوی افزود: در شهریور ماه سال جاری بیش از 29 خبر و گزارش تصویری و هزار و 523 دقیقه برنامه رادیویی و تلویزیونی تولیدی این مرکز، از شبکههای سراسری صدا و سیما پخش شد.
وی اظهارداشت : همچنین در این مدت 646 دقیقه گزارش زنده و تولیدی رادیویی شامل گفتگو با شبکههای سراسری رادیو شامل ایران، ورزش، جوان، سلامت، صدای آشنا، فرهنگ و معارف پخش شده است.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی با اشاره به ارسال بیش از 29 خبر و گزارش تصویری تصریح کرد: این گزارشها و خبرها در بخشهای خبری شبکههای یک، دو، سه، چهار، تهران و شبکههای بین المللی خبر و با هدف معرفی مطلوبتر پتانسیلها، قابلیتها و توانمندیهای استان پخش شده است.
شرکتهای مسافربری خراسان شمالی درجه بندی میشوند
مدیرکل حمل و نقل پایانههای خراسان شمالی گفت: شرکتهای مسافربری بر دستورالعملی که از سوی این اداره کل برای آنها ارسال شده و بنا به خدماتی که ارائه میکنند درجه بندی میشوند.
سعید سبحانی با بیان اینکه این درجه بندی از نوع یک تا پنج را شامل میشود افزود: در درجه بندی این شرکتها عواملی همچون ناوگان ملکی، محل دفتر شرکت به صورت ملکی، میزان تحصیلات اعضای هیأت مدیره و رانندگان، میزان ارائه خدمات مکانیزه مانند فروش بلیط اینترنتی، میزان ارائه خدمات در طول سفر به مسافران، میزان دورههای آموزشی که رانندگان و اعضای هیأت مدیره طی کردهاند، موثراست.
وی اظهارداشت: شرکتهای مسافربری با ارائه موارد ذکر شده در دستورالعمل ابلاغی میتوانند نسبت به دریافت رتبه شرکت خود از این اداره کل اقدام کنند.
وی تعداد شرکتهای مسافربری خراسانشمالی را 27 شرکت ذکر کرد و گفت: مرحله نخست این طرح، ویژه درجه بندی اتوبوسها بوده و ناوگان مینی بوس رانی و سواری کرایه بعد از درجه بندی اتوبوسها، در اولویت قراردارند.
249 مددجوی کمیته امداد مانه و سملقان آموزش اشتغال دیدند
مدیر کمیته امداد مانه و سملقان از بهره مندی 249 نفر از مددجویان این نهاد از آموزش اشتغال و حرفه آموزی خبرداد.
رحمت الله براتیان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 86 نفر از سوی واحد اشتغال در کلاسهای حرفه آموزی و 163 نفر از دانش آموزان نیز با حضور در کلاسهای کانون موقت تابستان از دورههای آموزش اشتغال بهرهامند شدند.
وی با بیان اینکه برای برگزاری این دورهها اعتباری بالغ بر 102 میلیون ریال هزینه شده است افزود: در این دورهها، کلاسهای آموزش کامپیوتر، کشاورزی، معرق وخیاطی، ICDL درجه یک و 2، فتوشاپ، تعمیرات تلفن همراه، معرق، آرایشگری و پرورش گیاهان دارویی برای متقاضیان برگزار شده است.
براتیان با اشاره اظهار داشت: سال گذشته نیز 112 دانش آموز با هزینهای بالغ بر 54 میلیون ریال از این دورهها بهرهامند شدند.
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