تیم ووشوی زنجان قهرمان رقابت های سبک خواچون شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات ووشوی قهرمانی کشور، سبک خواچوان به میزبانی کرمانشاه برگزار شد که طی آن تیم زنجان توانست از این رقابت‌ها 13 مدال را به ارمغان آورده و عملکرد درخشانی را به نمایش بگذارد.

بر همین اساس و در وزن منهای 49 کیلوگرم علیرضا مرادی توانست مدال طلای این رقابت‌ها را به گردن بیاویزد و همچنین مجید هاشم‎‌بیگی در وزن منهای 80 کیلوگرم که چندی پیش در چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی جام پارس به مدال نقره دست یافته بود، در این مسابقات توانست با پشت سر گذاشتن حریفان خود، گردن‌آویز طلا شود.

در ادامه این رقابت‎ها، کیانوش محمدی در وزن منهای 40 کیلوگرم با قبول شکست در دیدار فینال به نشان نقره بسنده کرد. حامد احمدی در وزن منهای 48 کیلوگرم بر سکوی نایب‌قهرمانی ایستاد و مجید عسگری نیز در وزن منهای 90 کیلوگرم موفق به کسب مدال نقره شد تا تیم ووشوی زنجان بعد از کسب دو مدال ارزشمند طلا، 3 نشان نقره را نیز در کارنامه خود به ثبت برساند.

در سایر اوزان نیز حمیدرضا عبداللهی، کوروش ارغوانی، امین نوری، علی محمدی، توحید اکبری، مهدی نریمانی، حامد کرمی و جواد مرادی در رده سنی جوانان و بزرگسالان توانستند با کسب 8 مدال برنز، جمع مدال‌های کاروان ورزشی استان زنجان در این رقابت‎ها را به عدد 13 برساند که کسب این میزان مدال در نوع خود بی‎نظیر بود.

برای تیم ووشوی زنجان در رقابت‎های قهرمانی کشور (خواچوان)، حمید احمدی به عنوان مربی، کاظم بابایی به عنوان داور و محمد مرادی به عنوان سرپرست حضور داشتند.