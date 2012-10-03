سومین کنگره بین المللی شعر مقاومت در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه در جلسه هم اندیشی جهت برگزاری باشکوه این کنگره که با حضور مسئول معاونت فرهنگی سازمان بسیج کشور، فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) استان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مدیران استان در محل استانداری برگزار شد.

هاشمی ادامه داد: همه وظیفه داریم نهایت تلاش خود را برای برگزاری هر چه باشکوه تر این کنگره بکار ببریم.

وی افزود: برگزاری این کنگره در ترویج فرهنگ مقاومت و آشنایی بیش از پیش آحاد مختلف جامعه به خصوص دانش آموزان و نسل جوان با دلاوری های رزمندگان اسلام در راستای صیانت و پاسداری از ارزش های والای انقلاب اسلامی و دفاع از میهن اسلامی بسیار ارزشمند و تاثیرگذار است.

هاشمی همچنین بر لزوم جمع آوری اطلاعات جهت تعیین مشخص میهمانان و شرکت کنندگان به منظور برنامه ریزی دقیق تاکید کرد.

وی تصریح کرد: دعوت از شاعران به نام کشور و استان که در زمینه فرهنگ مقاومت و ایثار کار کرده اند بسیار تاثیر گذارونیک می باشد.



