امنیت مطلق در بازار زنجان حاکم است

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد طلوعی ظهر چهارشنبه در همایش اصناف و امنیت،افزود: مشکل خاصی در خصوص امنیت بازار وجود ندارد.

وی اظهار داشت: بازاریان و اصناف مراقبت کامل و اصولی را از مغازه های خود داشته باشند.

رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان زنجان گفت: بازاریان نسبت به محکم کردن درب مغازه ها اقدام کنند چرا که سارقین از راه های مختلف می توانند اقدام به سرقت کنند.

سرهنگ طلوعی تاکید کرد: امنیت زمانی در بازار برقرار می شود که اصناف با پلیس همکاری داشته باشند و در این راستا باید بازاریان و اصناف این تعامل را با پلیس پر رنگ تر کنند.

وی گفت: استان زنجان با توجه به اینکه از استانهای کم عرضه است در این راستا کمترین قاچاق کالا در این استان انجام گرفته است.

رئیس پلیس آگاهی استان زنجان در ادامه یاد آور شد: پلیس اقتصادی در این راستا به طور گسترده با قاچاق کالا مبارزه می کند.

سرهنگ طلوعی گفت: با توجه به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری در خصوص تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی پلیس در این راستا برنامه هایی را در خصوص قاچاق کالا را در دستور کاری خود قرار داده است.

وی ، اجرای طرح شبنم را در استان را بسیار موثر دانست.