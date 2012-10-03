یکشنبه روز استیضاح وزیر ورزش/ بررسی تحقیق و تفحص از بورس و دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجلس شورای اسلامی بعد از یک هفته تعطیلی به دلیل سرکشی وکلای ملت به حوزه های انتخابیه در هفته آتی 16 مهر ماه جلسه علنی برگزارمی کند.

دراولین جلسه علنی مجلس در هفته آینده بررسی استضاح محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

این هفته همچنین قرار است علی اکبر صالحی برای پاسخ گویی به سئوال تابش نماینده اردکان در صحن علنی مجلس حضور یابد.

نمایندگان مردم همچنین علاوه بر بررسی تقاضای اعلام وصول مجدد طرح الحاق یک بند به ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور، گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد مورد بررسی قرار خواهند داد و برای انجام این تحقیق و تفحص رای گیری خواهندکرد.

گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار از سال 1384 تاکنون نیز تحقیق و تفحص دیگری است که قرار است مجلس در این هفته درباره انجام آن تصمیم بگیرد.

ادامه رسیدگی به کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد طرح اصلاح ماده(17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی اصلاحی مصوب 1389 نیز در دستور هفته جاری مجلس شورای اسلامی است.

همچنین در جلسه علنی مجلس در هفته آتی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار(اعاده شده از شورای محترم نگهبان) وطرح اصلاح عنوان صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر(اعاده شده از شورای محترم نگهبان) مورد بررسی قرار می گیرد.

وکلای ملت درجلسه علنی مجلس در هفته آینده گزارش کمیسیون اقتصادی ازطرح معافیت مدارس خیرین مدرسه ساز از پرداخت عوارض شهرداری و انشعابات(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 8/5/1391 به تصویب رسیده است) را نیز مورد بررسی قرار خواهند داد.

در ادامه دستور کار مجلس در هفته جاری همچنین گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تعیین تکلیف قراردادهای تامین نیروی انسانی در دستگاه های اجرائی وگزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد:طرح رفع موانع اجرائی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان در دستور کار قرار دارد.

نمایندگان ملت درجلسه علنی مجلس علاوه بر گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح الحاق کمیته امداد امام خمینی(ره) به فهرست نهادها و موسسات مشمول ماده(172) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371 ، گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی انرژی را نیز مورد بررسی قرار خواهند داد.

همچنین گزارش کمیسیون امنیت مالی و سیاست خارجی در مورد لایحه تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تاسیسات کشور به همره گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان وگزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه ممنوعیت خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه ها و سایر تاسیسات و اماکن ورزشی تابع سازمان تربیت بدنی نیزبه منظور بررسی در دستور کار وکلای ملت قرار دارد.

در نهایت گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی ولایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بردرآمد و سرمایه نیز در دستور کار مجلس است.