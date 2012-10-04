ادامه اتوبان همت از وردآورد تا گرمدره هفته آینده افتتاح می شود

احمد افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پروژه اتوبان همت دارای سه فاز در استان البرز است، گفت: پادگان مدرس، مالک اشتر و پارک جهان نما در فاز دوم این پروژه قرار دارند که گزارشاتی در خصوص مشکلات موجود بر سر راه این طرح به نمایندگاه مجلس ارائه شده است.

وی افزود: استاندار البرز مذاکرات نهایی خود را در خصوص پارک جهان نما با رئیس سازمان جنگلها انجام داده است که امید می ورد این مذاکرات نتایج خوبی در پی داشته باشد.

افضلی اعلام کرد: اگر مذاکرات مذکور به نتایج مطلوبی برسد فاز دوم پروژه اتوبان شهید همت در دهه مبارک فجر به بهره برداری خواهد رسید.

معاون عمرانی استاندار البرز افزود: فاز سوم این پروژه که حد فاصل پارک جهان نما تا میدان امام حسین (ع) را در برمی گیرد در سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.