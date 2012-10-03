به گزارش خبرگزاری مهر، "استفان زوننبرگ" از اساتید دانشگاه استنفورد آمریکا در کالیفورنیا و از روسای گروه گردآورنده گزارش تحقیقاتی دانشگاههای استنفورد و نیویورک درباره حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به مناطق قبیله نشین پاکستان تحت عنوان " زندگی زیر سایه هواپیماهای بدون سرنشین" که پروژه ای مشترک از این دانشگاهها محسوب می شد و اواخر سپتامبر منتشر شد در گفتگو با روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" اظهار داشت: حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا علیه طالبان و القاعده در طولانی مدت امنیت غرب را به خطر می اندازد. مردم مناطق قبیله نشین در نزدیکی مرزهای افغانستان با این جنگنده ها ترور می شوند و همزمان افراط گرا و تندرو می شوند.

وی همچنین با اشاره به انتقادات از عملیات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در پروژه مشترک "زندگی زیر سایه هواپیماهای بدون سرنشین"، همچنین گفت: تنها از ژوئن 2004 بیش از صدها غیر نظامی در پاکستان به واسطه حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا کشته شدند. بر اساس بررسی که ما انجام دادیم تا881 غیر نظامی در این مدت در پاکستان زیر این حملات کشته شدند.

این استاد آمریکایی در ادامه در پاسخ به این پرسش که عملیات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا چه عواقبی برای زندگی روزمره انسانها دارد اظهار داشت: روزمره مردم مطمئنا متاثر از ترس از این جنگنده ها خواهد بود.مردم مناطق قبیله نشین پاکستان هم مرز با افغانستان نمی دانند چه موقع خطر در کمین آنهاست و از برگزاری گردهمایی های بزرگ خودداری می کنند. آنها دیگر جرات ندارند برای خرید به بازار بروند،فرزندانشان را به مدرسه بفرستند یا به مسجد بروند.

وی افزود: یک کشاورز پاکستانی این گونه اظهار نظر کرده بود که وی به ندرت روی زمین کشاورزی خود کار می کند چرا که می ترسد مشغول این کار شود. این عملیاتها همچنین مانعی برای حل اختلافات روزمره مردم این مناطق قبیله نشین است و از گردهمایی ریش سفیدان در این راستا جلوگیری به عمل می آورد. چنین گردهمایی هایی در گذشته مورد حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی قرار گرفت و از آن زمان دیگر برگزار نمی شود.

"زوننبرگ" در ادامه با اشاره به سوالاتی که در دوران تحقیق روی گزارش "زندگی زیر سایه هواپیماهای بدون سرنشین" از شاهدان و وابستگان قربانیان این حملات در پاکستان به عمل آمده است، اظهار داشت: در مناطق قبیله نشین پاکستان که مورد حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا قرار می گیرد اکثر مردم اعتقاد دارند که غرب علاقه ای به آنها ندارد و به این بلوک بی اعتمادند.

این استاد آمریکایی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: باید در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در این باره بحث شود که آیا عملیات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا اصلا در علاقه ملی هست. قدرت اجرایی اوباما در عموم این گونه حملات را به عنوان یک نوع عملیات پلیس آمریکا معرفی می کند. این گونه حملات در پاکستان نفرت ایجاد می کند. مردم مناطق قبیله نشین پاکستان ترورهایی که با این جنگنده های آمریکایی در کشورشان ایجاد می شود را به عنوان جنگ ارزیابی می کنند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه حملات هواپیماهای بدون سرنشین که بر اساس جاسوسی های محلی انجام می شود، همچنین بی اعتمادی بین مردم منطقه را هم افزایش داده است در ادامه در پاسخ به این پرسش که عموم مردم آمریکا چگونه درباره عملیات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا اظهار نظر می کنند، گفت : آمریکاییها در این باره کم صحبت می کنند. بیشتر در خبرهای رسانه ای در این باره گزارش می شود.دولت آمریکا معمولا به شکل تمسخر آمیزی با این موضوع برخورد می کند. دولت از یک تعبیر مشکوک درباره شورشیان استفاده می کند و هر فردی در سن جنگ که کشته می شود را در صورتی که عکس آن ثابت نشود به عنوان شورشی مشخص می کند ؛اما اینکه سن جنگ چه سنی است را کسی نمی داند. ما خواهان شفافیت بیشتری در این باره هستیم و می خواهیم بدانیم که عملیت هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی بر اساس چه معیاری انجام می شود.

