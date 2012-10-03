کتاب شاعر یزدی به عنوان اثر شایسته چاپ جشنواره کتاب سال رضوی انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه شعر رضوی با عنوان "یک نفر دارد صدایت می زند" سروده طوبی زارع در بخش آثار شایسته چاپ پنجمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی به عنوان تنها اثر شعری شایسته چاپ برگزیده شد.

این مجموعه شامل 40 رباعی در خصوص امام رضا (ع) و فرهنگ و معارف رضوی است که به دو زبان فارسی و انگلیسی در حدود 85 صفحه در قطع رقعی آماده انتشاراست.

240 کتاب با موضوع امام رضا (ع) به پنجمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی ارسال شده بود که از این تعداد 40 اثر در بخش آثار شایسته چاپ حضور داشتند.

در بخش آثارشایسته چاپ، هشت اثر برگزیده شد که در بخش شعر، کتاب "یک نفر دارد صدایت می زند" به عنوان اثر شایسته چاپ معرفی شد.

آثاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق، سوریه، اندونزی، تاجیکستان و پاکستان نیز به این جشنواره ارسال شده بود.

پنجمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی با هدف گسترش و ترویج فرهنگ و معارف رضوی، هفته اول مهرماه امسال در مشهد مقدس برگزار شد و برگزیدگان جشنواره در بخش های کتاب برتر، ناشر برتر، پایان نامه برتر و آثار شایسته چاپ معرفی شدند.

طوبی زارع فارغ التحصیل رشته روانشناسی، 10 سال است که با حوزه هنری استان یزد همکاری دارد و اولین مجموعه شعر وی با عنوان "من شعله سرکش رباعی هستم" توسط حوزه هنری استان یزد منتشر شده است.

وی هم اکنون به عنوان دبیر شورای سیاستگذاری شعر حوزه هنری استان یزد با این مرکز همکاری دارد.