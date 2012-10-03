میزبانی مسابقات ورزشی ظرفیت خوبی برای تبلیغ ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام روابط عمومی فدراسیون ورزش مدارس کشور، در پنجمین نشست تخصصی ستاد برگزاری رقابتهای فوتبال دانش آموزان آسیا که امروز چهارشنبه در محل فدراسیون برگزار میشد کیومرث هاشمی گفت: 90 درصد ورزشکاران تیمهای ورزشی که به ایران میآیند و در تورنمنتها حاضر میشوند در هنگام ترک ایران ابراز شگفت میکنند و اذعان دارند به اینکه قبل از سفر به گونهای دیگری درباره کشور ما فکر میکردهاند.
وی در ادامه افزود: متاسفانه هجمه تبلیغات منفی کم نیست و این میزبانیها میتواند ورزشکارانی که به کشورمان میآیند را تبدیل به مبلغانی کند که توانمندیهای کشور ایران را در کشورهای خود تبلیغ کنند.
کیومرث هاشمی حضور مهدی محمد نبی را در این نشست خیرمقدم گفته و تاکید کرد: برای این میزبانی بحث آموزش و پرورش و فدراسیون فوتبال نیست بلکه آبروی نظام است که اگر همه دست به دست هم میتوانیم بهترین شرایط را برای برگزاری یک میزبانی بی نقص مهیا کنیم. آقای نبی هم منت گذاشته و از ابتدای کار با قبول قائم مقامی ستاد برگزاری مسابقات هر کمکی میتوانست انجام داد که امیدوارم از تجربیات گرانبهای ایشان حداکثر استفاده را ببریم.
گفتنی است در این جلسه به غیر از روسای کمیتههای برگزاری که گزارشات خود را ارائه کردند، فرشید ارمیان سرپرست فدراسیون ورزش مدارس نیز روند آمادگی ایران را برای میزبانی چهلمین دوره رقابتهای آسیایی دانش آموزان مثبت ارزیابی کرد و از قطعی شدن حضور 10 تیم آسیایی در مسابقات در قالب دو گروه خبر داد.
این رقابتها از 25مهرماه لغایت 5 آبانماه در اردوگاه دانش آموزی شهید باهنر تهران برگزار خواهد شد.
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