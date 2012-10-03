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۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۲۹

حجت الاسلام کوثری:

مردم شیروان زیباترین جلوه حضور و ابراز ارادت را در سفر رهبری خلق می کنند

مردم شیروان زیباترین جلوه حضور و ابراز ارادت را در سفر رهبری خلق می کنند

شیروان - خبرگزاری مهر: امام جمعه شیروان گفت: مردم شهرستان شیروان در سفر مقام معظم رهبری به این شهرستان، زیباترین جلوه حضور و ابراز ارادت را خلق می کنند.

حجت الاسلام حسین کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: در راستای سفرهای دوره ای مقام معظم رهبری به استان های مختلف کشور، این بار سفر و دیدار مقام معظم رهبری نصیب مردم ولایی خراسان شمالی شده است.

وی با بیان اینکه مردم استان و به ویژه شهرستان شیروان آماده استقبال از مقام معظم رهبری هستند، تصریح کرد: مردم و مسئولین شیروان پس از اطلاع از این سفر و حضور رهبری در شهرستان شیروان، با تشکیل جلسات و نشست های مختلف، سعی می کنند با بهره گیری از تمامی ظرفیت ها و امکانات، بهترین و زیباترین جلوه حضور و ابراز اردات خود به ولی امر مسلمین جهان را به نمایش گذارند.

حجت الاسلام کوثری اضافه کرد: بدیهی است که سفر مقام عظمای ولایت به استان، مایه خیر و برکت معنوی برای این خطه از ایران اسلامی خواهد شد.

وی با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به شیروان در اوایل انقلاب اظهار داشت: ایشان با شیروان و آداب و رسوم مردم این منطقه کاملا آشنایی داشته و در سفر نخست خویش نیز نسبت به فرهنگ و رسوم مردم این منطقه ابراز علاقه مندی کرده بود.نماینده ولی فقیه در شیروان افزود: با توجه به اینکه مردم شیروان از سال های گذشته همواره آرزوی دیدار مقام معظم رهبری را داشتند و برای سفر ایشان به این منطقه دعا می کردند، مسجل شدن حضور ایشان در شهرستان شیروان، موجی از شادمانی را در میان مردم این شهرستان به راه انداخته است.

حجت الاسلام حسین کوثری تصریح کرد: این رخداد در تاریخ شیروان ثبت می شود و برای همیشه تاریخ مایه فخر و مباهات مردم این منطقه خواهد شد.

کد مطلب 1711720

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