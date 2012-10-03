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۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۲۹

آب‌خضر خبر داد:

برنامه راهپیمایی مردم شهرستان‌ها در محکومیت توهین به پیامبر(ص) تا پایان مهر

برنامه راهپیمایی مردم شهرستان‌ها در محکومیت توهین به پیامبر(ص) تا پایان مهر

قائم‌مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد: در پی اهانت به ساحت نبی اکرم اسلام(ص)، تظاهرات مردمی در اعتراض به این اقدام موهن، تا پایان‌ ماه در تمامی استان‌ها به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ،  اصغر آب‌خضر، قائم‌مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد: در پی درخواست‌های بی‌شمار مردمی اعم از گروه‌ها و تشکل‌های مختلف دانشجویی، احزاب، اصناف و بازاریان، دانش‌آموزان و فرهنگیان برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته تا به‌صورت منسجم و دوره‌ای در تمامی مراکز استان‌ها و شهرستان‌های سراسر کشور تظاهرات ضدآمریکایی ـ صهیونیستی در محکوم کردن اهانت به ساحت قدسی پیامبراکرم اسلام برگزار شود.

آب‌خضر با اشاره به اینکه با هماهنگی به‌عمل‌ آمده با دفاتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در سراسر کشور، تعدادی از استان‌ها و شهرستان‌ها در روزهای گذشته به برگزاری تظاهرات در مراکز استان و شهرهای خود پرداخته‌اند، عنوان کرد: استان‌های اصفهان، مرکزی، همدان، کردستان، لرستان، البرز، ورامین، ایلام، خراسان شمالی، گیلان، مازندران، آذربایجان شرقی، زنجان، سمنان، بوشهر، فارس، هرمزگان در روزهای گذشته تظاهرات برگزار کرده و دیروز نیز استان‌های خراسان جنوبی، کرمانشاه، آذربایجان غربی، کرمان در اعلام خشم و نفرت خود از این اقدام موهن آمریکایی ـ صهیونیستی تظاهرات بپا کردند.
 
وی با اشاره به استیصال نظام سلطه در مواجهه با امواج بیداری اسلامی و درماندگی در مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، گفت: اینگونه اقدامات انتحاری و اهانت به مقدس‌ترین مقدسات، هیچگونه خللی در وحدت امت اسلامی وارد نکرده، بلکه باعث حفظ وحدت مسلمین حول کتاب آسمانی قرآن و پیامبراعظم(ص)، رحمهةللعالمین، شده است.
 
قائم‌مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: در ادامه این تظاهرات، استان‌های گلستان و یزد (14-7-91)، اردبیل(21-7-91)، قزوین (20-7-91)، قم  (24-7-91)، خوزستان و شهرستان ورامین (16-7-91)، سیستان و بلوچستان(17-7-91) و کهگیلویه و بویراحمد(29-7-91)، تظاهرات برگزار می‌کنند.
 
کد مطلب 1711728

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