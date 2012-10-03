وزارت کشور جدایی ری از تهران را با تأمل بیشتری دنبال کند

حسین طلا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: جلسه امروز با حضورنمایندگانی از شورای شهر، شهردای تهران، وزارت کشور ، استانداری و 4 تن از نمایندگان تهران در خصوص بررسی جدایی ری از تهران برگزار شد.

وی با بیان اینکه قانونی برای جلوگیری از جدایی ری از تهران وجود ندارد افزود: از وزارت کشور در خواست کردیم روند این طرح قدری آرامتر و با تأمل بیشتر طی شود.

طلا اظهار داشت: همچنین مقرر شد تا نمایندگان منتخب مجمع نمایندگان تهران این طرح را با دقت بیشتر بررسی کنند و فرصتی درنظر گرفته شود تا رییس جمهور نیزآن را بررسی کند.

به گفته وی، در این جلسه مقرر شد استانداری تهران نیز مستندات خود مبنی بر برآورد مالی و داشتن درآمد شهر ری جدا از تهران را تهیه و ارائه کند .

این درحالی است که از سوی استانداری عنوان شده بود این چهارشنبه تکلیف نهایی جدایی ری از پایتخت مشخص می شود همچنین امروز معاون عمرانی استاندار اعلام کرد که قطعاً طی هفته آینده شهردار ری مشخص می شود.