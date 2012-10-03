وظیفه "همیاران پلیس" کمک به فرهنگسازی قوانین راهنمایی و رانندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا همیانی در همایش همیاران پلیس شهر ورامین که عصر چهارشنبه برگزار شد، افزود: 60 هزار دانش آموز در قالب طرح همیار پلیس در شهرستان ورامین فعالیت می کنند که این دانش آموزان در دوره های تحصیلی ابتدایی و راهنمایی و برخی از دانش آموزان دوره متوسطه همکاری خود را در قالب همیار پلیس انجام می دهند.

وی بیان کرد: یکی از مهمترین وظایف این همیاران، کمک به پلیس در فرهنگ سازی توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی است و این امر در سالهای اجرای طرح، خود را خوبی نشان داده و شاهد موفقیت آن، کاهش سه درصدی تصادفات منجر به فوت در کشور است.

همیاران پلیس بازوی توانمند نیروی انتظامی هستند

سرهنگ همیانی ادامه داد: همیاران پلیس به عنوان بازوی توانمند و همکار پلیس در برقراری نظم و انضباط جامعه هستند و می توانند با زبان کودکانه خود ارشادهای لازم را در خصوص رعایت قوانین و مقررات ارائه کنند.

وی عنوان داشت: امروزه بسیاری از جوانانی که اقدام به دریافت گواهینامه راهنمایی و رانندگی کرده اند، به درستی با قوانین آشنا نیستند و رعایت نکردن قوانین از سوی آنان منجر به بروز تصادفات رانندگی می شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ویژه شرق استان تهران اضافه کرد: دانش آموزانی که امروز به پدر و مادر خود در مرتکب نشدن تخلفهای رانندگی متذکر می شوند، در آینده به عنوان یکی از قانونمندترین افراد جامعه نظم و انضباط را رعایت و سلامت و امنیت را به همه مردم ارزانی خواهند کرد.

وی تصریح کرد: در قالب طرح همیار پلیس، بخشی از وظیفه خطیر و سنگین توسعه فرهنگ ترافیکی در جامعه بر عهده قشر نوجوان و جوان قرار گرفت.

سرهنگ همیانی ادامه داد: خوشبختانه اجرای این طرح در سالیان اخیر ثمرات و خیرات بسیاری را در کشور به همراه داشته است.

کاهش تلفات رانندگی با اجرا شدن طرح همیار پلیس

وی بیان کرد: با بررسی اجمالی طرح همیار پلیس اجرا شده از سوی مسئولان انتظامی کشور شاهد کاهش تلفات رانندگی هستیم و در این روند رو به کاهش تصادفات و تلفات، نقش همیاران پلیس به خوبی ملموس است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ویژه شرق استان تهران ادامه داد: بی ‏شک قشر نوجوان، جوان و حتی نونهال ایران اسلامی را باید چشمان بینای جامعه تلقی کرد؛ آنها مسائل اجتماعی و بسیاری از موضوعات را برای والدین خود یادآوری کرده و متذکر می‏ شوند.

سرهنگ همیانی ادامه داد: از آنجایی که یکی از مصادیق رشد اجتماعی ملل، میزان توسعه فرهنگ ترافیکی آنهاست، فرزندان در کشورمان تخلفات احتمالی پدران و مادران خود حین رانندگی را به آنها گوشزد می‏ کنند.

وی ادامه داد: امروز باید ایجاد چنین فرهنگ ترافیکی مناسبی را مرهون تدابیر فرهنگی مسئولان انتظامی کشور دانست و امید است آحاد امت قدرشناس ایران نیز بدون تردید قدر زحمات این افراد را به خوبی بدانند.