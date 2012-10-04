۱۳ مهر ۱۳۹۱، ۹:۵۷

در کرج/

9 فیلم در سانس اول آخرین روز جشنواره فیلم کوتاه تهران به نمایش درمی آید

کرج - خبرگزاری مهر: در آخرین روز جشنواره فیلم کوتاه تهران در کرج 9 فیلم کوتاه در سانس اول به نمایش درخواهد آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز نمایش فیلمهای بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در سانس اول از ساعت 14 الی 16  فیلم های جنون شیطان، داستانی،17 دقیقه ، نیشابور/ پایان یک لبخند، پویانمایی، 7 دقیقه، بانه/ سی فور، تجربی، 10 دقیقه، تهران/ عبور، داستانی، 2 دقیقه ، خمینی شهر/ خشت های آسمانی، مستند، 4 دقیقه، مشهد/ دور، پویانمایی، 2 دقیقه، اردبیل/ ودیگر هیچ نبود، داستانی، 30 دقیقه، تهران و خانواده چند صد نفری، تجربی، 6 دقیقه از تهران به نمایش درخواهد آمد.

در سانس دوم از ساعت 16 الی 18 نیز سینمای کودک جهان مرور می شود.

نمایش این فیلم ها در تالار سیروس صابر اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان البرز در کرج خواهد بود.

