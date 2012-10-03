4500 تن آلو از باغات خراسان شمالی برداشت شد

حیدر نامور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری چهار و 500 تن آلو از سطح 750 هکتار باغ این استان برداشت شده است.

وی با بیان اینکه این میزان برداشت به نسبت مدت مشابه سال گذشته 50 درصد افزایش داشته، تصریح کرد: در سال گذشته در مجموع سه هزار تن آلو از باغ‌های استان برداشت شده بود.

نامور غالب آلوی کشت شده در خراسان شمالی را شامل ارقام آلوی قطره طلا، استنلی، شمس، طرقبه، درگزی، سانروزا و بخارا ذکر کرد و افزود: بیشتر باغ‌های آلوی استان در شهرستان جاجرم واقع شده و پس از آن نیز شهرستان‌های بجنورد و مانه و سملقان بیشترین سطح زیر کشت درخت آلو را به خود اختصاص داده‌اند.

وی ارزش ناخالص آلوی تولیدی را قابل توجه دانست و اظهار داشت: مقداری از آلوی تولیدی استان برای تازه خوری وارد بازار می‌شود و مابقی آن نیز فرآوری و تبدیل به آلوی خشک می‌شود.

خراسان شمالی دارای 306 هزار هکتار عرصه زراعی و 38 هزار هکتار باغات مختلف بوده و سالانه 950 هزار تن انواع محصولات زراعی و 200 هزار تن محصول باغی در این استان تولید می‌شود.