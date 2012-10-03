تیم فوتبال همای قم حریفان خود در لیگ آزادگان را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید رقابت های لیگ آزادگان فوتبال باشگاه های کشور از روز یکشنبه شانزدهم مهر ماه آغاز می شود و طی آن تیم های مدعی صعود به دسته بالاتر در مرحله مقدماتی در 9 گروه بازی های خود را برگزار می کنند.



رقابت 65 تیم برای کسب سهمیه صعود به لیگ دسته دوم جام آزادگان



این در حالی است که امسال 65 تیم در گروه های 9 گانه حضور دارند و بازی های خود را به شکل رفت و برگشت برگزار می‌کنند تا از هر گروه دو تیم و همچنین بهترین تیم های سوم به مرحله دوم مسابقات این فصل راه پیدا کنند.



بر همین اساس امسال مدافع عنوان قهرمانی فصل قبل رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های استان قم یعنی تیم هما که امتیاز خود را به بخش خصوصی نیز واگذار کرده است، به عنوان نماینده قم در لیگ دسته سوم جام آزادگان به میدان می رود.



اتحاد الشتر لرستان، صفاهان اصفهان، امید حسن آباد تهران، ذوب آهن اصفهان، نبرد شهرکرد و استقلال دربند خمین حریفان تیم فوتبال هما قم در فصل جدید رقابت های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان و در گروه پنجم مقدماتی هستند.



فصل جدید لیگ دسته سوم در حالی از 16 مهر ماه آغاز می شود که فصل قبل صبای نوین در نخستین حضور خود به عنوان نماینده قم در مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان با اینکه یکی از تیم‌های پر امید سال‌های اخیر قم بود اما در نهایت از لیگ کنار رفت.



برگزاری بازی های خانگی هما در مجموعه ورزشی تختی قم



تیمی که فصل قبل با ترکیب کاملا بومی در رقابت‌های لیگ آزادگان حضور یافته بود و میانگین سنی این تیم نیز نزدیک به 25 سال بود، لیگ آزادگان را بسیار قوی و پر فروغ آغاز کرد و در نیم فصل نخست رقابت‌ها تیم دوم جدول رده بندی لقب گرفت، اما نتایج نه چندان خوب در نیم فصل دوم بازی‌ها سبب شد نماینده قم نه تنها به مرحله بعد صعود نکند بلکه در پلی آف نیز حذف شود.



تیم فوتبال صبای نوین قم در گروه دوم مرحله مقدماتی رقابت‌های این فصل لیگ آزادگان قرار داشت، اما شاگردان عباس رحمانی مربی با تجربه فوتبال قم، در گروه خود در میان ناباوری در جایگاه ششم ایستادند تا تنها برای بقا در لیگ تلاش کنند.



به همین منظور تیم فوتبال صبای نوین قم به عنوان تیم ششم جدول رده بندی گروه دوم با تیم آذر باتری ارومیه تیم پنجم جدول رده بندی گروه چهارم در مرحله پلی آف به صورت رفت و برگشت به رقابت پرداخت اما با قبول باخت مقابل این تیم در مجموع دو مسابقه از لیگ آزادگان کنار رفت.

