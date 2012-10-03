16 درصد کشمش جهان در ایران تولید می شود

به گزارش خبرنگار اولین همایش میز تخصصی کشمش چهارشنبه شب با حضور حمید صافدل رئیس کل سازمان توسعه تجارت خارجی ایران، حسن جمشیدی ها رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، مجید برزگر معاون توسعه تجارت خارجی استان و جمعی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان انگور و کشمش در سالن باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد.



محمود بازاری در این جلسه اظهارداشت: مهمترین کشورهای تولید کننده کشمش در جهان آمریکا، ترکیه و چین هستند که

ایران در رده چهارم قرار دارد که سالانه 100 هزار تن نیز صادرات دارد.



وی افزود: در پنج ماهه امسال بالغ بر 81 میلیون دلار کشمش از کشور به خارج صادر شد که با رشد منفی چهار درصدی مواجه بودیم اما با پیگیری بازارهای جدید صادراتی این کاهش را جبران می کنیم.



بازاری اظهارداشت:‌ در سطح جهانی حجم صادرات کشمش یک میلیارد و 889 میلیون دلار و سهم ایران 6.5 درصد است.



وی یادآورشد: ظرفیت های خوبی در تولید و صادرات کشمش درکشور و استان قزوین وجود دارد که با رفع برخی موانع و مشکلات قادریم جایگاه جهانی خود را ارتقاء بخشیم.



مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت ایران گفت: کمبود آب، آلودگی های قارچی، ارزش افزوده از جمله مشکلات فرا روی صادرکنندگان کشمش کشور است که با معرفی ارقام متنوع تر باید قبل از این که برخی کشورهای جدید در بازار رقابتی شدید امروز بتوانند جای ما را بگیرند و سهم کشورمان را تحت تاثیر قرار دهند بسرعت وارد عمل شده و اقدام جدی کنیم.