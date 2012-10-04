اولین شهر فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در فرودگاه پیام کرج ایجاد می شود

مهدی یوسف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نمونه این پروژه از گذشته در کشور مطرح شده بود که پیگیری خاصی در مورد آن انجام نگرفت و در حال حاضر اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز اقدام به راه اندازی مجدد این طرح کرده است.

وی ادامه داد: در سطح بین الملل نمونه های محدودی از این طرح اجرا شده اما ایران پس از نمونه اجرا شده در کشور مالزی اقدام به ایجاد شهر فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به معیارهای بومی ایرانی اسلامی کرده است.

یوسف زاده با اشاره به ایجاد شبکه دسترسی پر سرعت اتصال دستگاه های استان در آینده نزدیک گفت: تمامی دستگاه های استان با این شبکه به یکدیگر متصل خواهند شد و دیتا سنتر استانی نیز در ابتدای سال آینده به بهره برداری خواهد رسید، همچنین این اداره کل برای ایجاد امنیت فضای سایبری و شبکه دستگاههای استان نیز طرح هایی در دست اقدام دارد.

معاون توسعه فناوری اطلاعات اداره کل ICT استان البرز افزود: تشکیل کمیته هایی نظیر کمیته گسترش زیرساخت‌های ارتباطی، کمیته تجارت الکترنیک و کمیته تربیت شهروند الکترونیک از دیگر اقداماتی است که با همکاری این اداره کل و دستگاههای زیر مجموعه نظیر شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت پست و شرکت پستبانک در استان انجام گرفته است.

یوسف زاده اعلام کرد: در راستای تربیت شهروند الکترونیک و تحقق برنامه های دولت الکترونیک در استان برنامه های رادیویی، رسانه ای و آموزشهای غیر حضوری برای شهروندان تدارک دیده شده است.

وی یادآور شد: به منظور نظارت بر شرکتها و ارائه دهندگان سرویسهای ارتباطی کمیته مشترک نظارت و بازرسی بر فعالیتهای ارتباطی و فناوری اطلاعات استان نیز شکل گرفته و در همین راستا اولین بازدیدهای میدانی این کمیته نیز انجام پذیرفته است.