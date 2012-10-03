رئیس هیئت ژیمناستیک قم انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیئت ژیمناستیک استان قم در حضور رئیس فدراسیون ژیمناستیک و جهان‌بینی مدیرکل اداره کل ورزش و جوانان استان قم و سایر اعضای مجمع هیئت ژیمناستیک قم عصر چهارشنبه در سالن کنفرانس این اداره کل برگزار شد و طی آن غلامرضا ملکی با بیشترین رای اعضای مجمع برای دومین دوره متوالی به مدت چهار سال دیگر سکان هدایت این هیئت ورزشی را در دست گرفت.



12 رأی اعضای مجمع برای انتخاب رئیس جدید



در این مجمع انتخابات در حالی 16 رای توسط اعضای مجمع به گلدان جمع آوری آرا اندخته شد که در واقع پس از چهار سال اداره ژیمناستیک قم به ریاست ملکی، یک کاندیدا برای به دست آوردن کرسی ریاست هیئت ژیمناستیک استان قم در مجمع انتخابات این هیئت ورزشی حضور داشت که این کاندیدا خود غلامرضا ملکی بود وی بار دیگر انتخاب شد.



در حالیکه حاضرین در مجمع ابتدا شنونده برنامه‌های تنها کاندیداری این هیئت و همچنین ارائه گزارش عملکرد هیئت ژیمناستیک استان قم در چهار سال گذشته بودند، با انجام رای‌گیری، از جمع 16 رای اعضای مجمع این هیئت، 12 آراء به غلامرضا ملکی اختصاص یافت تا وی بار دیگر رئیس هیئت ژیمناستیک استان قم شود، ضمن اینکه چهار رای نیز سفید به گلدان انداخته شد.



دومین دوره ریاست چهار ساله ملکی در هیئت ژیمناستیک قم



مجمع انتخابات هیئت ژیمناستیک استان قم در حالی برگزار شد که در طول بیش از چهار سال گذشته، مسئولیت ریاست این هیئت بر عهده غلامرضا ملکی از پیشکسوتان با سابقه و فعالان نام آشنای ورزش قم بود و در زمان وی تلاش‌های زیادی را برای رشد و توسعه ژیمناستیک قم صورت گرفت.



بدین ترتیب بار دیگر با رای اعتمادی که اعضای مجمع انتخابات هیئت ژیمناستیک استان قم به گلدان انداختند، ملکی یک بار دیگر برای مدت چهار سال مسئولیت ریاست این هیئت ورزشی را در راستای توسعه ژیمناستیک قم عهده دار شد.



حضور مداوم ورزشکاران ژیمناستیک قم در رقابتهای قهرمانی کشور



ازجمله اقدامات مهم صورت گرفته در هیئت ژیمناستیک قم در مدت ریاست غلامرضا ملکی در طول بیش از چهار سال گذشته می‌توان از حضور مداوم ورزشکاران توانمند ژیمناستیک استان قم در رقابت‌های ژیمناستیک قهرمانی کشور در تمام رده‌های سنی دختر و پسر و همچنین لیگ باشگاه‌های کشور در هر دو بخش آقایان و بانوان را نام برد.



راه‌اندازی نخستین خانه ژیمناستیک در استان قم



همچنین از مهم‌ترین برنامه‌های اجرا شده هیئت ژیمناستیک استان قم، راه‌اندازی سالن اختصاصی این رشته ورزشی در منطقه بیناد شهر قم است که با عنوان خانه ژیمناستیک چهره‌های مطرحی را جذب و در مسیر افتخار آفرینی برای ورزش قم از این رشته ورزشی معرفی کرده است.