به گزارش خبرنگارمهر، علی کفاشیان پس از شکست تیم فوتبال نوجوانان ایران برابر ازبکستان تصریح کرد: بازیکنان ایران در این مسابقه خوب مبارزه کردند و چیزی کم نگذاشتند. آنها باید نقایص خود را برطرف و در جام جهانی ناکامی مقابل ازبکستان را جبران کنند.

وی در خصوص اینکه بازیکنان ایران به خاطر پیروزی مقابل استرالیا مغرور شده بودند، گفت: من هیچ غروری در بازیکنان ندیدم. آنها اول مسابقه خودشان را پیدا نکردند و عطش گلزنی داشتند ولی به یکباره غافلگیر شدند. به هرحال چیزی از شایستگی بازیکنان ایران کم نشد، چراکه آنها همه کاری کردند و فقط برنده نشدند.

رئیس فدراسیون فوتبال در واکنش به این موضوع که قهرمانی نوجوانان می‌توانست امتیاز مثبتی برای فدراسیون باشد، تاکید کرد: بله یک قهرمانی می‌توانست کارنامه فدراسیون را مثبت کند ولی همین که ما به جام جهانی رفتیم خوب است.

کفاشیان افزود: بازیکنان ایران از اول نشان دادند که برای بردن آمده‌اند نه دفاع کردن. ما باید این روحیه را دربازیکنان حفظ کنیم و به فکر جام جهانی باشیم.

وی دربخش دیگری از صحبت‌هایش درباره اقدام برخی از مدیران باشگاه‌ها نسبت به جمع‌آوری امضا و نوشتن یک طومار برای برگزاری مجمع فوق العاده گفت: مجمع که طوماری نیست! ما طبق برنامه مجمع فدراسینون را اوایل آبان‌ماه برگزار می‌کنیم که انتخاب نایب رئیس دوم، بررسی عملکرد فدراسیون و گزارش مالی در دستور کار این جلسه قرار دارد. حالا اگر کسی امضا هم جمع کند عیبی ندارد!

کفاشیان همچنین در واکنش به نارضایتی محمد عباسی، وزیر ورزش از فدراسیون فوتبال تصریح کرد: انتظارات در فوتبال ایران بالاست ولی فوتبال ما هم این توانمندی را دارد که به افتخاراتی برسد. ما باید بیشتر کار کنیم و بعضی عوامل هم دست به دست هم بدهند تا موفق باشیم.

رئیس فدراسیون فوتبال ایران با حمایت مجدد از "کارلوس کی‌روش"، سرمربی تیم ملی گفت: حتی در صورت ناکامی مقابل کره جنوبی کی‌روش به کارش ادامه خواهد داد. ما با کی‌روش تا پایان قراردادش یعنی خرداد سال آینده کار خواهیم کرد و تغییری در کادرفنی تیم ملی نخواهیم داشت.

وی درباره شایعه حضور امیر قلعه نویی درتیم ملی هم گفت: این کار، کار صحیحی نیست، چراکه کی‌روش با ما قرارداد دارد و هیچ گزینه‌ای بهتر از او برای هدایت تیم ملی نیست.

کفاشیان در ادامه صحبت‌هایش با رد شائبه تقلب در انتخابات مجمع هیات فوتبال استان فارس تاکید کرد: در مجمع فقط یک اشکال کوچک وجود داشت که ما از آن گذشت کردیم. آن هم این بود که مدیرکل ورزش و امور جوانان استان فارس به بعضی‌ها گفته بود که به جلسه نیایند تا تعداد اعضا به حدنصاب نرسد.

وی در پایان گفت: مجمع با 39 نفر شروع شد و کاملا قانونی بود. هیچ مشکلی هم در جریان انتخابات به وجود نیامد.

تیم فوتبال نوجوانان ایران در پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا مقابل ازبکستان با نتیجه 3 بر 2 شکست خورد و از رسیدن به فینال بازماند.