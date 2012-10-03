فارس در زمینه تئاتر مانند سایر عرصه ها در قله باشد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی بوشهری چهارشنبه شب در مراسم اختتامیه بیست و سومین جشنواره و ششمین همایش سراسری تئاتر فجر استان فارس گفت: تئاتر تجلی گاه بیان دردها و رنجهای بشر و محلی برای دفاع از آزادگی، شرف و بالندگی است که هنرمندان ایرانی با زبان بین المللی هنر می تواند اندیشه و فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی را گسترش دهند.

وی ادامه داد: نمایش می تواند به صفحه ای برای ارتقای سطح فرهنگ جامعه و اصلاح رفتارهای اجتماعی تبدیل شود زیرا نمایش با ظرافتی که در روح انسان ایجاد می کند تعالی دهنده بشریت است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس افزود: امروزه فقط شعر و ادبیات بیانگر درونیات انسانها نیستند بلکه نمایش نیز می تواند مفاهیم مناسبی را به مخاطبان منتقل کند.

همتی بوشهری در ادامه مقاومت، پایداری، دعوت به تحمل سختیها و غیره را از جمله موضوعاتی دانست که هنرمندان به واسطه آن می توانند به تولید اثر بپردازند تا افق روشنی در زمینه فرهنگ و هنر ترسیم کنند.

وی همچنین تاکید کرد: هنرمندان تئاتر می توانند از فرهنگ ایثار و شهادت در مضامین و متون تئاتر استفاده کنند زیرا که آنچه امروز در ایران اسلامی و فارس وجود دارد به دلیل از جان گذشتگی شهداست.