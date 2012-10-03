امیرحسین فردی در سوگ مادر نشست

به گزارش خبرنگار مهر، مادر امیرحسین فردی، امروز چهارشنبه در تهران درگذشت و فردا با حضور اقوام، آشنایان، هنرمندان و شاگردان این نویسنده پیشکسوت در بهشت زهرا تشییع میشود.
این مراسم، فردا از ساعت 10 صبح از مقابل غسالخانه بهشت زهرا انجام میشود و پیکر مادر این نویسنده طی مراسمی به خاک سپرده خواهد شد. تشییع آن مرحومه، امروز نیز با حضور تنی چند از هنرمندان و اعضای شورای نویسندگان مسجد جوادالائمه (ع) در غرب تهران برگزار شد.
همچنین مراسم ختم آن مرحومه روز شنبه 15 مهرماه از ساعت 15 در مسجد جوادالائمه (ع) واقع در خیابان قزوین نرسیده به سه راه آذری، خیابان 16 متری امیری، خیابان 13 متری حاجیان برگزار میشود.
خبرگزاری مهر این ضایعه را به امیرحسین فردی، مدیرمسئول و سردبیر مجله کیهان بچهها، مدیر مرکز آفرینشهای حوزه هنری و نویسنده رمان «اسماعیل» تسلیت میگوید و خود را در غم از دست دادن والده ماجده این هنرمند انقلاب شریک میداند.
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