تعامل مردم و ناجا، بسترساز تحقق احساس امنیت

به گزارش خبرنگار مهر، بیان حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) نیز دقیقا ناظر بر همین حقیقت است، آن جا که می‌فرمایند: " دو نعمت است که شکر آنها گزارده و قدر آنها دانسته نمی‏شود مادامی که از دست می‌روند؛ امنیت و سلامتی".



از این منظر اساسا نیاز به فلسفه بافی نیست که "نیروی انتظامی"، نیاز ضروری یک جامعه انسانی است؛ نیرویی که با اقتدار در برابر اخلال گران نظم و امنیت و مفسدان و ظالمان، سروشِ آرامش، امنیت و عدالت را نغمه سرایی می‌کند.



هفته‌ای که در آن قرار داریم، فرصت ارزشمندی است برای نیروی انتظامی، از این حیث که با نمایش دستاوردها و توانمندی‌های خود در شاخه‌های گوناگون کاری‌اش و نیز توجه به ضعف‌ها و آسیب‌های خود از زبان مردم و مسئولان، ضریب اعتماد شهروندان را نسبت به خود ارتقا دهد.



مهم‏ترین فعالیت‏های نیروی انتظامی در عرصه جرم زدایی و مبارزه با قانون شکنان، بر سه اصل «آگاهی»، «پیشگیری» و «پیگیری» استوار است.



در این بین البته، آگاهی، اولین گام جلوگیری از وقوع جرم است چه آن که قبل از هر چیز لازم است مردم با قوانین و مقررات آشنا شوند تا از مسیر راه‏های خط‏ کشی شده قانونی قدم بردارند، همچنین از تهدیدات اخلال گران و فرصت‏طلبان و روش‏های آنان آگاهی یابند تا در دام‏های بی‏شمارشان گرفتار نشوند.



از سویی بر مبنای آن که گفته‌اند "علاج واقعه قبل از وقوع می‏باید"، مسئولان و کارکنان نیروی انتظامی می‌بایست همه سعی و تلاش خود را بر این محور معطوف دارند که با شیوه‏های مختلف اطلاع‏رسانی و فرهنگ سازی، مردم را از تخلفات و راه‏های جلوگیری از آن آگاه سازند.



از این حیث بی شک، ضرورت مشارکت و تعامل همه جانبه مردم و نیروی انتظامی‌، تأثیر بسزایی در تحقق این مسئله است که بی شک پیامد مهم آن افزایش امنیت اجتماعی و اخلاقی به عنوان یک خواسته کلیدی مردم از پلیس خواهد بود.



طبعا پدیدآمدن احساس امنیت و آرامش جامعه در گروی مأموریت اصلی ناجا در برقراری نظم و امنیت شهر و شهروندان و شناسایی و مقابله جدی این نیروی پرتلاش و زحمت‌کش با تبهکاران و متخلفان و مجرمان است؛ امری که به نظر می‌رسد که بدون مشارکت و تعامل خودِ مردم، دور از دسترس باشد.



البته بدون شک اگر این مشارکت صرفا جنبه سمبلیک و تشریفاتی به خود بگیرد، نه تنها در به نتیجه رسیدن آن هدف اصلی کمکی نمی‌کند، چه بسا به تدریج موجب تضعیف اعتماد مردم به نیروی انتظامی شود و بدین ترتیب مبارزه با گسترش جرایم و بر قراری امنیت، عقیم مانده و به کندی پیش برود.



در همین باره، مقام معظم رهبری، سخن راهگشایی دارند، ایشان می‌فرمایند: "نیروی انتظامی باید پناه دل‏های خائف و ترسان و جان‏هایی که احساس می‏کنند از سوی یک انسان یا جمع و مجموعه‏ای تهدید می‏شوند، باشند. وجود نیروی انتظامی، باید اساس امنیت را در بیننده به وجود بیاورد. این شأن نیروی انتظامی در جمهوری اسلامی است".



معظم له همچنین تاکید می‌کنند: "مردم نیروی انتظامی را باید از خود بدانند... مردم احساس آرامش می‏کنند که ببینند جوانان، مردان و زنان در این سازمان بزرگ و کارآمد، با انجام صحیح وظایف خود، می‏توانند آن چه از آنان متوقع است، آن را محقق کنند".



در این باب نکات بسیاری را می‌توان متذکر شد، اما در این مجال اندک و از باب اختصار اشاره به این نکته کافی است که خادمان ملت در نیروی انتظامی باید ضمن برخورد قاطع با متخلفان و هنجارشکنان، بکوشند خود در انجام وظایفشان، موازین قانونی را رعایت کرده و با عمل مؤمنانه به تکالیف قانونی خویش، احساس امنیت که به تعبیر جامعه شناسان به مراتب مهم تر و ضروری تراز خود مقوله امنیت است را در سطح جامعه فراگیر و ملموس کنند.



و بالاخره آن که بی‌گمان، پیوستگی مردم، پلیس و دولت موجب افزایش اقتدار ناجا مبتنی بر مشروعیت می‌شود و بدین سان انتظارات مردم به عنوان ولی نعمتان نظام مقدس جمهوری اسلامی از حافظان امنیت و ثبات تا حدود زیادی تحقق می‌یابد.

