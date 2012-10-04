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۱۳ مهر ۱۳۹۱، ۷:۲۲

به بهانه هفته نیروی انتظامی؛

تعامل مردم و ناجا، بسترساز تحقق احساس امنیت

تعامل مردم و ناجا، بسترساز تحقق احساس امنیت

قم - خبرگزاری مهر: "بدترین شهرها، شهری است که در آن ایمنی نباشد". این کلام امام علی(ع) به خوبی نشان دهنده اهمیت و حساسیت رسالت نیروی انتظامی که در هفته آن قرار داریم، است.

به گزارش خبرنگار مهر، بیان حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) نیز دقیقا ناظر بر همین حقیقت است، آن جا که می‌فرمایند: " دو نعمت است که شکر آنها گزارده و قدر آنها دانسته نمی‏شود مادامی که از دست می‌روند؛ امنیت و سلامتی".

از این منظر اساسا نیاز به فلسفه بافی نیست که "نیروی انتظامی"، نیاز ضروری یک جامعه انسانی است؛ نیرویی که با اقتدار در برابر اخلال گران نظم و امنیت و مفسدان و ظالمان، سروشِ آرامش، امنیت و عدالت را نغمه سرایی می‌کند.

هفته‌ای که در آن قرار داریم، فرصت ارزشمندی است برای نیروی انتظامی، از این حیث که با نمایش دستاوردها و توانمندی‌های خود در شاخه‌های گوناگون کاری‌اش و نیز توجه به ضعف‌ها و آسیب‌های خود از زبان مردم و مسئولان، ضریب اعتماد شهروندان را نسبت به خود ارتقا دهد.

مهم‏ترین فعالیت‏های نیروی انتظامی در عرصه جرم زدایی و مبارزه با قانون شکنان، بر سه اصل «آگاهی»، «پیشگیری» و «پیگیری» استوار است.

در این بین البته، آگاهی، اولین گام جلوگیری از وقوع جرم است چه آن که قبل از هر چیز لازم است مردم با قوانین و مقررات آشنا شوند تا از مسیر راه‏های خط‏ کشی شده قانونی قدم بردارند، همچنین از تهدیدات اخلال گران و فرصت‏طلبان و روش‏های آنان آگاهی یابند تا در دام‏های بی‏شمارشان گرفتار نشوند.

از سویی بر مبنای آن که گفته‌اند "علاج واقعه قبل از وقوع می‏باید"، مسئولان و کارکنان نیروی انتظامی می‌بایست همه سعی و تلاش خود را بر این محور معطوف دارند که با شیوه‏های مختلف اطلاع‏رسانی و فرهنگ سازی، مردم را از تخلفات و راه‏های جلوگیری از آن آگاه سازند.

از این حیث بی شک، ضرورت مشارکت و تعامل همه جانبه مردم و نیروی انتظامی‌، تأثیر بسزایی در تحقق این مسئله است که بی شک پیامد مهم آن افزایش امنیت اجتماعی و اخلاقی به عنوان یک خواسته کلیدی مردم از پلیس خواهد بود.

طبعا پدیدآمدن احساس امنیت و آرامش جامعه در گروی مأموریت اصلی ناجا در برقراری نظم و امنیت شهر و شهروندان و شناسایی و مقابله جدی این نیروی پرتلاش و زحمت‌کش با تبهکاران و متخلفان و مجرمان است؛ امری که به نظر می‌رسد که بدون مشارکت و تعامل خودِ مردم، دور از دسترس باشد.

البته بدون شک اگر این مشارکت صرفا جنبه سمبلیک و تشریفاتی به خود بگیرد، نه تنها در به نتیجه رسیدن آن هدف اصلی کمکی نمی‌کند، چه بسا به تدریج موجب تضعیف اعتماد مردم به نیروی انتظامی شود و بدین ترتیب مبارزه با گسترش جرایم و بر قراری امنیت، عقیم مانده و به کندی پیش برود.

در همین باره، مقام معظم رهبری، سخن راهگشایی دارند، ایشان می‌فرمایند: "نیروی انتظامی باید پناه دل‏های خائف و ترسان و جان‏هایی که احساس می‏کنند از سوی یک انسان یا جمع و مجموعه‏ای تهدید می‏شوند، باشند. وجود نیروی انتظامی، باید اساس امنیت را در بیننده به وجود بیاورد. این شأن نیروی انتظامی در جمهوری اسلامی است".

معظم له همچنین تاکید می‌کنند: "مردم نیروی انتظامی را باید از خود بدانند... مردم احساس آرامش می‏کنند که ببینند جوانان، مردان و زنان در این سازمان بزرگ و کارآمد، با انجام صحیح وظایف خود، می‏توانند آن چه از آنان متوقع است، آن را محقق کنند".

در این باب نکات بسیاری را می‌توان متذکر شد، اما در این مجال اندک و از باب اختصار اشاره به این نکته کافی است که خادمان ملت در نیروی انتظامی باید ضمن برخورد قاطع با متخلفان و هنجارشکنان، بکوشند خود در انجام  وظایفشان، موازین قانونی را رعایت کرده و با عمل مؤمنانه به تکالیف قانونی خویش، احساس امنیت که به تعبیر جامعه شناسان به مراتب مهم تر و ضروری تراز خود مقوله امنیت است را در سطح جامعه فراگیر و ملموس کنند.

و بالاخره آن که بی‌گمان، پیوستگی مردم، پلیس و دولت موجب افزایش اقتدار ناجا مبتنی بر مشروعیت می‌شود و بدین سان انتظارات مردم به عنوان ولی نعمتان نظام مقدس جمهوری اسلامی از حافظان امنیت و ثبات تا حدود زیادی تحقق می‌یابد.
 

کد مطلب 1711775

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