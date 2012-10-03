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۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۲۰:۲۵

یزدان شناس خبر داد:

پایگاه انتقال خون کنگان مجددا راه‌اندازی می‌شود

پایگاه انتقال خون کنگان مجددا راه‌اندازی می‌شود

کنگان- خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان کنگان از راه اندازی مجدد پایگاه انتقال خون کنگان از هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور یزدان شناس عصر چهارشنبه در نشست با مدیر کل انتقال خون استان بوشهر در دفتر فرمانداری کنگان اظهار داشت: متاسفانه امروز که انتقال خون شهرستان کنگان از امکاناتی نظیر ساختمانی مجزا و مجهز برخوردار است، در تعطیلی به سر می‌برد.

فرماندار کنگان دلیل تعطیلی انتقال خون کنگان را نداشتن پزشک عنوان کرد و افزود: با توجه به افزایش جمعیت کنگان انتقال خون این شهرستان باید هر چه زودتر راه اندازی شده و به مردم خدمات ارائه دهد.

مدیر کل انتقال خون استان بوشهر نیز در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌ها و پیگیری‌های مداوم فرماندار شهرستان و مسئولان ذی‌ربط گفت: ساخته شدن این مرکز بزرگ انتقال خون شهرستان کنگان با این وسعت زیاد و تجهیزات کامل، پشتیبانی و پوشش شهرستان های جنوب استان است.

دکتر غلامرضا حاجیانی گفت: امیدواریم با تلاشهای آقای قاسمی، این نهاد که وجود آن در شهرستان کنگان حیاتی به نظر می رسد از روز شنبه با جدیت آغاز به کار کرده و رونق بهتری بگیرد.

علی قاسمی سرپرست پایگاه انتقال خون کنگان نیز در این خصوص گفت: پس از چند ماه تعطیلی پایگاه انتقال خون کنگان با تدابیر رئیس سازمان انتقال خون استان بوشهر و همچنین فرماندار شهرستان کنگان مقرر شد تا بنده به صورت افتخاری و البته با همکاری شبکه بهداشت و درمان، بیمارستان امام خمینی و ...به عنوان سرپرستی این مرکز فعالیت کنم.

وی ضمن اشاره به اینکه از شنبه هفته پیش رو، کار را با جدیت آغاز می کنیم، افزود: امیدوارم که بتوان برنامه های خود را در راستای بهبودی وضعیت کنونی انتقال خون در مدت زمانی کوتاه عملی کنم.

سرپرست پایگاه انتقال خون کنگان در پایان گفت: در راستای اجرای برنامه های انتقال خون به همکاری نهادهای ذی ربط نیازمندیم.

کد مطلب 1711783

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