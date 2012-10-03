به گزارش خبرنگار مهر، تیمور یزدان شناس عصر چهارشنبه در نشست با مدیر کل انتقال خون استان بوشهر در دفتر فرمانداری کنگان اظهار داشت: متاسفانه امروز که انتقال خون شهرستان کنگان از امکاناتی نظیر ساختمانی مجزا و مجهز برخوردار است، در تعطیلی به سر می‌برد.

فرماندار کنگان دلیل تعطیلی انتقال خون کنگان را نداشتن پزشک عنوان کرد و افزود: با توجه به افزایش جمعیت کنگان انتقال خون این شهرستان باید هر چه زودتر راه اندازی شده و به مردم خدمات ارائه دهد.

مدیر کل انتقال خون استان بوشهر نیز در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌ها و پیگیری‌های مداوم فرماندار شهرستان و مسئولان ذی‌ربط گفت: ساخته شدن این مرکز بزرگ انتقال خون شهرستان کنگان با این وسعت زیاد و تجهیزات کامل، پشتیبانی و پوشش شهرستان های جنوب استان است.

دکتر غلامرضا حاجیانی گفت: امیدواریم با تلاشهای آقای قاسمی، این نهاد که وجود آن در شهرستان کنگان حیاتی به نظر می رسد از روز شنبه با جدیت آغاز به کار کرده و رونق بهتری بگیرد.

علی قاسمی سرپرست پایگاه انتقال خون کنگان نیز در این خصوص گفت: پس از چند ماه تعطیلی پایگاه انتقال خون کنگان با تدابیر رئیس سازمان انتقال خون استان بوشهر و همچنین فرماندار شهرستان کنگان مقرر شد تا بنده به صورت افتخاری و البته با همکاری شبکه بهداشت و درمان، بیمارستان امام خمینی و ...به عنوان سرپرستی این مرکز فعالیت کنم.

وی ضمن اشاره به اینکه از شنبه هفته پیش رو، کار را با جدیت آغاز می کنیم، افزود: امیدوارم که بتوان برنامه های خود را در راستای بهبودی وضعیت کنونی انتقال خون در مدت زمانی کوتاه عملی کنم.

سرپرست پایگاه انتقال خون کنگان در پایان گفت: در راستای اجرای برنامه های انتقال خون به همکاری نهادهای ذی ربط نیازمندیم.