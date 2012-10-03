  1. بین الملل
۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۲۱:۱۹

نماینده پارلمان عراق:

هدف آمریکا از فشار بر عراق تغییر موضع آن در قبال بحران سوریه است

هدف آمریکا از فشار بر عراق تغییر موضع آن در قبال بحران سوریه است

عضو ائتلاف کردستان عراق با اشاره به درخواست آمریکایی برای بازرسی از هواپیماهای ایرانی که به سوریه می روند هدف آن را تغییر موضع بغداد در قبال دمشق توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه ، "محمود عثمان" گفت: هدف از درخواست آمریکا برای بازرسی هواپیماهای ایرانی به مقصد سوریه فشار بر بغداد برای تغییر موضعش در قبال بحران است.

وی افزود: آمریکا و برخی کشورهای دیگر که عراق را به فراهم آوردن زمینه لازم برای انتقال سلاح به سوریه متهم می کنند اهداف دیگری را دنبال می کنند، زیرا آنها می کوشند که عراق را وادار به اتخاذ موضعی مشابه موضع آمریکا درباره سوریه کنند.

عثمان بیان کرد: دولت آمریکا و برخی کشورهای دیگر از بازرسی هواپیماهای ایرانی راضی نیستند و بر این باورند که این اقدام با توافق ایران بوده است.

وی احتمال داد که فشارهای آمریکا بر عراق تا تغییر موضعش درقبال سوریه ادامه یابد.

شایان ذکر است که عراق دیروز یک هواپیمای ایرانی را در فرودگاه بغداد بر زمین نشاند و پس از بازرسی آن اجازه حرکت به سوی سوریه به آن داد.

کد مطلب 1711784

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