خصوصی شدن استقلال و پرسپولیس ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید علی طاهری افزود: نگاهی به نتایج این دو تیم به‌خصوص پرسپولیس نشان می‌‌دهد، دولتی بودن باعث رشد یک تیم نمی‌شود؛ چرا که در غیراین‌صورت باید شاهد بودیم ،تیم پرسپولیس نیز در کنار استقلال در رأس جدول رده‌بندی تیم‌ها قرار گیرد.

وی اضافه کرد: نتایج خوب تیم‌های دیگری که بودجه خصوصی دارند و در جدول رده‌بندی از استقلال هم بالاتر هستند، مؤید این موضوع است که وقتی باشگاه خصوصی باشد،‌ دغدغه آن مجموعه برای بازگشت سرمایه و هزینه‌ای که صورت گرفته، بیشتر می‌شود و دست‌اندرکاران و اعضای تیم، تلاش و دلسوزی بیشتری برای کسب امتیاز خواهند داشت.

طاهری به مقایسه ورزش و صنعت پرداخت و توضیح داد: این بحث فقط در مورد ورزش نیست، همچنانکه می‌بینیم کارخانه‌های خصوصی موفق‌تر از کارخانه‌های دولتی هستند و این مسأله به یک امر طبیعی در کشور تبدیل شده که افراد در مجموعه‌های دولتی دلسوز نیستند.

این نماینده مجلس نهم ادامه داد: با همین تشابه بین ورزش و بخش خصوصی صنعت می‌توان نتیجه گرفت ،اگر تیم‌های ورزشی خصوصی شوند، نتیجه بهتری خواهند داشت ضمن اینکه تبعیض و استثنای بین این دو تیم و بقیه تیم‌ها از بین می‌رود.

عضو فراکسیون روحانیون مجلس بیان کرد: اگر بحث تیم ملی باشد به دلیل ملی بودن آن، سرمایه‌گذاری خوب در این حوزه منطقی است اما در شرایط کنونی، سایر تیم‌ها دغدغه دارند که چراباید یک عده از یارانه دولتی بهره‌مند شوند‌ لذا این تبعیض منطقی نیست و اختصاص بودجه دولتی به این دو باشگاه ضرورتی ندارد.