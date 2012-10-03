  1. بین الملل
۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۲۰:۵۶

تروریستها فاش کردند؛

گروهک منافقین در آستانه پیوستن به گروههای مسلح در سوریه

گروهک منافقین در آستانه پیوستن به گروههای مسلح در سوریه

منابع وابسته به گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه از درخواست اعضای گروهک تروریستی منافقین برای پیوستن به این گروه مسلح ضد سوری و بررسی درخواست آنها خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عربی پرس، "بسام الداد" مشاور سیاسی گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه با اشاره به درخواست گروهک منافقین برای پیوستن به آن، از بررسی این درخواست خبر داد.

وی افزود: ارتش آزاد در حال بررسی درخواست منافقین است و تمایل دارداز تجربیات رزمی این سازمان(گروهک تروریستی منافقین) استفاده کند.

این عضو گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه گفت: پیوستن آنها بدون سلاح به نوبه خود حمایت محسوب می شود به ویژه اینکه آنها جنگجویانی خبره هستند و تجربه برخورد با شیوه های سپاه پاسداران ایران را دارند!

کد مطلب 1711794

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