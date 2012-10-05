انتشار اولین مجله علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین شماره از ماهنامه تخصصی مهندسی پزشکی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود منتشر شد.

نشریه مهندسی پزشکی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در این شماره خود از مقالاتی چون لیزر جایگزین مناسب، تاثیر نماز بر روی بدن و مطالعات علمی آن، نمونه ای از دستگاه های بیوفیدیک با آشنایی نرم افزاری و سخت افزاری و عناوین دیگر به چشم می خورد.

این نشریه به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شاهرود، مدیر مسئولی و سردبیری احمد حسین زاده و زیر نظر هیئت تحریریه در تیراژ 500 نسخه سیاه و سفید منتشر شده است.

پذیرش بدون کنکور دانشجو در دانشگاه آزاد گرمسار

مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار گفت: این دانشگاه برای سال تحصیلی جدید در 27 رشته در مقاطع کاردانی پیوسته و کاردانی ناپیوسته دانشجو بدون کنکور می پذیرد.

مجید نصیری افزود: متقاضیان دارای سابقه آزمون و یا فاقد سابقه آزمون لازم است ابتدا به سامانه ثبت نام اینترنتی مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.org مراجعه نموده و پس ازآگاهی از شرایط و ضوابط ثبت نام نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

وی زمان ثبت نام این دانشجویان را نهم لغایت 20 مهر ماه اعلام کرد و اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار با داشتن 116 رشته تحصیلی و حدود هشت هزار نفر دانشجو و 245 نفر عضو هیئت علمی بعنوان یکی از بزرگترین مراکز آموزشی استان و منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی است.

راهیابی100 درصد دانش‌آموزان سماء شاهرود در کنکور

معاون سمای دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود گفت: 100 درصد دانش‌آموزان پیش دانشگاهی سماء این دانشگاه در سال تحصیلی قبل، با قبولی در کنکور موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی به دانشگاه راه یافته‌اند.

محمد حسین بهشتی این موفقیت را مرهون تلاش شبانه روزی دبیران، پرسنل دبیرستان و پیش دانشگاهی و همچنین همت دانش آموزان این معاونت ذکر کرد.

دبیرستان و پیش‌دانشگاهی سماء دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود با بهره‌گیری از کادر اداری و دبیران مجرب شهرستان، همه ساله با حضور فعال در مسابقات علمی، پژوهشی و ورزشی و کسب رتبه‌های برتر در مسابقات منطقه ای و کشوری به عنوان یکی از مرکز علمی مهم و موفق فعالیت می‌کند.

پذیرش بیش از یک هزار نفر دانشجو در دانشگاه پیام نور شاهرود

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز شاهرود گفت: در آزمون سراسری سال 91 ، یک هزار و 100 نفر دانشجو در مجموعاً 40 رشته از پنج گروه علوم انسانی، علوم پایه، فنی مهندسی، زبان های خارجی و هنر در این دانشگاه پذیرفته شده اند.

علی شاهینی همچنین گفت: ثبت نام دانشجویان همزمان با سایر مراکز پیام نور در سراسر کشور از اول تا هفتم مهرماه در این دانشگاه انجام شد.

انتخاب عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان پژوهشگر برتر آمار ایران

محمد آرشی عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود با کسب جایزه دکتر جواد بهبودیان، عنوان اول پژوهشگر جوان برتر آمار ایران را کسب کرد.

انجمن آمار ایران به منظور حمایت از تحقیقات برتر و تشویق پژوهش¬های آماری در بین جوانان کشور و تجلیل از مقام علمی و خدمات ارزنده دکتر بهبودیان استاد پیشکسوت گروه آمار دانشگاه شیراز، جایزه ای را تحت عنوان جایزه دکتر جواد بهبودیان هر دو سال یک بار به برترین نویسندگان مقالات از میان محققان جوان زیر 40 سال اهدا میکند.

دکتر مهدی دوست پرست عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این دوره حائز مقام دوم شد.