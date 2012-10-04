20 دستگاه در کشور مسئول اجرای امر به معروف و نهی از منکر هستند

سرهنگ رحمت الله طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، امر به معروف و نهی از منکر را فرضیه ای الهی دانست و افزود: برهمه واجب است این اقدام را انجام دهند نه فقط بر نیروی انتظامی.

دستگاه های فرهنگی وظایف خود را به خوبی انجام نمی دهند

وی خاطرنشان کرد: بیش از 20 دستگاه باید تلاش کنند که ما در سطح جامعه کمترین مشکلات را داشته باشیم ولی خیلی از این دستگاه ها که کار تبلیغ، فرهنگ سازی و آگاه سازی را در جامعه به عهده دارند به لحاظ کمرنگ ظاهر شدن، وظایف خود را به خوبی انجام نمی دهند و باعث می شود که وظایفشان به دوش دیگر سازمان ها به خصوص نیروی انتظامی بیفتد.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شاهرود تصریح کرد: مردم فکر می کنند وظیفه امر به معروف و نهی از منکر فقط به عهده نیروی انتظامی است در حالی که به هیچ وجه این گونه نیست و نه تنها خیلی از سازمان ها مسئولیت دارند که حتی خود مردم، خانواده ها، اولیاء و مربیان و تک تک آحاد جامعه این مسئولیت خطیر را بر عهده دارند.

طاهری تاکید کرد: اگر این وظیفه صرفا به عهده نیروی انتظامی باشد و با قوه قهریه همراه باشد نتیجه مثبتی به همراه نخواهد داشت.

کاهش آسیب های اجتماعی با فرهنگ سازی امر به معروف

وی با اشاره به این که عمده مردم با فرهنگ سازی، تذکر، امر به معروف و نهی از منکر و صحبت ارشاد می شود و تنها بخش اندکی هستند که نیاز به برخورد قهری دارند که کلا حساب این گونه افراد را از جامعه جدا می کنیم، افزود: با انجام امور فرهنگی می توان بخش عمده ای از این آسیب های اجتماعی را مرتفع نمود تا کمترین مشکلات را برای جامعه ایجاد نمایند.

فرمانده نیروی انتظامی اظهار داشت: در راستای انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیروی انتظامی بحث گشت ارشاد را در نظر گرفته که افراد این گشت ها متشکل از افراد نیروی انتظامی و ستاد صیانت و پیشگیری دادگستری هستند و با حضور در سطح شهر و تذکر به افراد خاطی این مسئولیت را انجام می دهند و باعث شده تاکنون شاهد نتایج خوبی در این زمینه باشیم.

معاونت اجتماعی نیروی انتظامی پل ارتباطی بین مردم و پلیس

طاهری با اشاره به تلاش فراوان و انجام اقدامات پیشگیرانه توسط نیروی انتظامی، خاطرنشان کرد: ولی هنوز این کارها جوابگوی وضعیت موجود نیست و باید حضور گسترده تری وجود داشته باشد تا با خروجی بهتری روبرو شویم.

وی همچنین با اشاره به تشکیل معاونت اجتماعی در فرماندهی نیروی انتظامی یادآور شد: این مرکز یعنی پل ارتباطی بین مردم و پلیس و یکی از مهمترین فعالیت های آن ایجاد مراکز مشاوره و مددکاری است.

بررسی مسائل حقوقی در دایره مشاوره و مددکاری کلانتری ها

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شاهرود گفت: بعضی پرونده های اختلافات مادی و خانوادگی و بخشی مسائل حقوقی به دلیل این که حجم پرونده های موجود در محاکم قضایی زیاد نشود، در دایره مشاوره و مددکاری کلانتری ها و پاسگاه های سطح شهر صورت می گیرد.

طاهری افزود: در این مراکز مشاوره های خوبی انجام می شود و اکثر پرونده های ارجاعی به مصالحه می انجامد که می توان دلیل این موفقیت چشمگیر را حرف پذیری مردم از پلیس دانست، چون با ناهنجاریهای اجتماعی آشناست و با زبانی این مطالب را ارئه می دهد که هم علمی است هم تجربی.

بیش از 70 درصد پرونده های ارجاعی در دایره مشاوره و مددکاری کلانتری ها

وی خاطر نشان نمود: در حال حاضر شاهد تاثیرات خوبی در این بخش هستیم و بیش از 70 درصد پرونده های ارجاعی این دایره به مصالحه می انجامد که آمار بالا و قابل قبولی است و تلاش می کنیم که در تمام یگان ها این دایره را ایجاد نماییم.

فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد: فعلا در شاهرود چهار مکان انجام این فعالیت را به عهده دارند که در کلانتری های داخل شهر معاونت اجتماعی و بسطام مستقر هستند.

کاهش چشمگیر نزاع های خیابانی در شاهرود

طاهری با اشاره به این که با فرهنگ سازی و آموزش های لازم که توسط نیروی انتظامی و معاونت اجتماعی صورت گرفته توانستیم درگیری ها و نزاع های خیابانی را به حد چشمگیری کاهش دهیم تصریح نمود: آمارها حاکی از این است که درگیری ها افزایش نداشته ولی این تعداد درگیری هم که داریم برای مردم فهیم و مومن زیاد است.

وی اظهار داشت: درگیری و نزاع نشان از این است که ناهنجاری اجتماعی وجود دارد و ما باید سعی کنیم این معضل را به حداقل برسانیم.

نارسایی های اجتماعی از جلمه بیکاری عمده دلایل بروز ناهنجاری ها

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شاهرود با بیان این مطلب که بخشی از ناهنجاری ها به دلیل مشکلات فرهنگی و نارسایی های اجتماعی از جلمه بیکاری است که زمینه درگیری و نزاع را فراهم یم آورد یادآور شد: به دلیل فشارهایی که در خانواده و جامعه به فرد بیکار وارد می شود باعث کم حوصلگی جوانان، استرس، اضطراب و عصبانیت شده و این عوامل موجب نزاع می گردد.

طاهری تاکید کرد: اگر کار ایجاد کنیم و مراکز تفریحی ورزشی داشته باشیم که جوانان ما بی مورد در سطح شهر پراکنده نباشند واین اوقات فراغت به گونه ای پر شود، زمینه درگیری کم می شود.

برخورد قاطع نیروی انتظامی با اخلال گران

وی برخورد با اخلال گران را وظیفه نیروی انتظامی دانست و عنوان کرد: نیروی انتظامی با افرادی که زمینه درگیری و نزاع را بوجود می آورند برخورد قاطع انجام می دهد.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شاهرود در خاتمه تعامل نیروی انتظامی با قوه قضاییه را بسیار خوب عنوان کرد و خاطرنشان کرد: افرادی که بی مورد امنیت مردم و جامعه را سلب می نمایند با آن ها برخورد جدی صورت می پذیرد.