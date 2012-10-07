گردهمایی بزرگ بسیجیان مهدیشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه ناحیه مهدیشهر در گردهمایی بزرگ بسیجیان این شهرستان که در حسینیه المهدی(عج) برگزار شد، گفت: بیان فرهنگ جبهه، ایثار و شهادت نباید فقط مختص به ایام خاص باشد بلکه درتمام طول سال باید از آن یاد کرد.

یحیی دین پرور اظهار داشت: ما باید از خون شهدا به خوبی پاسداری کرده و پرچم اسلام را که به یمن خون شهدا بر افراشته شده را به دست صاحب اصلی اش برسانیم.

وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب تلاش شد تاانقلاب در نطفه خفه شود، توطئه های بسیاری چون، ترور، در گیری های قومی و قبیله ای و کودتا انجام شد، اما هیچ کدام از اینها نتوانست خللی در اهداف نظام به وجود آورد.

دیدار فرمانده سپاه ناحیه مهدیشهر با خانواده های معظم شهدا

فرمانده سپاه ناحیه مهدیشهر در دیدار از خانواده های معظم شهدا مهدیشهر گفت: دل سپردن به پیام شهدا به جان و دل انسان جلا می دهد آنها که تدین و انقلابی بودنشان نشان از معرفت و حضور همه جانبه بود.

یحیی دین پرور فرمانده سپاه ناحیه مهدیشهر اظهار داشت: از مجاهدت فرزندان و خانواده شهداست که امروز ایران سربلند و پر افتخار است. آنها مجاهدانی بودند که با اقتدا به سرور وسالار شهیدان، حضرت ابا عبدا...الحسین (ع) با لبیک به ندای حسین، در برابر ظلم و ستم متجاوزان به خاک و ارزش های اسلامی ایستادگی کردند.

گردهمایی سرگروه های حلقه های صالحین شاهرود برگزار شد

فرمانده حوزه مقاومت بسیج نجف اشرف شاهرود در گردهمایی سرگروه های حلقه های صالحین حوزه مقاومت بسیج نجف اشرف که در پایگاه شهید بابامحمدی روستای اردیان شاهرود برگزار شد، گفت: کیفی سازی حلقه های صالحین در پایگاه های مقاومت باید با توجه به نوع تهدید و همجمه دشمنان طراحی و اجرا شود.

سروان پاسدار حسن طالع زاری افزود: سرگروه ها باید تلاش کنند تا با توجه به نیاز روز جامعه و اعضاء حلقه خوراک دهی مناسب را تزریق نمایند تا با این کار این به شبهات افراد و همچنین جامعه پیرامونی پاسخ داده شود.

فرمانده حوزه بسیج نجف اشرف شاهرود بیان داشت: ما نخست به کمیت این حلقه ها توجه کردیم و حال که کمیت درست شده باید به کیفیت حلقه ها توجه کنیم؛ چرا که اصل برگزاری این جلسات افزایش عمق معنوی و بصیرتی جامعه و نسل جوانان در برابر تهدیدات دشمنان و آگاه سازی می باشد که باید در این امر دقت ویژه ای صورت پذیرد.

برگزاری نشست بصیرتی بسیج مساجد و محلات شاهرود

هادی سیاسی بسیج سپاه شاهرود در نشست بصیرتی پایگاه امام حسین(ع) حوزه مقاومت بسیج مساجد و محلات علی ابن ابیطالب(ع) که با حضور 80 نفر در مسجد موسی ابن جعفر شهرک فرهنگیان شاهرود برگزار شد، گفت: دشمن در جنگ نرم وحدت ملی و ایمان عمیق دینی ما را هدف قرار داده است.

محسن مریدیان بیان داشت: ما باید بسیار مراقب باشیم چرا که دشمنان در تلاش برای حذف اسلام و معنویت از جامعه ما هستند و می خواهند اسلام ناب نباشد و همان اسلام دروغین که ظاهری دارد اما در باطن وابسته و سرسپرده استکبار و کفر و ظلم است باشد.

قبور شهدای ایوانکی گلباران شد

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در مراسم گلباران قبور شهداء ایوانکی که با حضور بخشدار ایوانکی برگزار شد، گفت: دفاع از دین مختص زمان جنگ نیست؛ یک زمان است که باید در جنگ از دین حفاظت کنیم و یک زمان هم جنگی نیست اما وظیفه ما حفظ دین است.

غلامرضا کاتب اظهار داشت: رسالت و وظیفه ماست که اگر در نقطه ای از جهان بشریت به ساحت پیامبر اسلام(ص) توهین می کنند ساکت ننشینیم.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مشکلات اساسی این شهرستان از جمله مشکل آب آشامیدنی باید در سال جاری حل شود.

اسماعیل عرب معصومی، بخشدار ایوانکی، نیز در این مراسم با اشاره به اینکه "هرچه امروز داریم از شهدا و امام شهداست" گفت: تنها وظیفه ما زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهداست و ما باید برای مسلمین، مذهبیان، مردم و حتی خانواده‌های شهدا معبودیت قائل شویم و این امر در رساله امام (ره) تعریف شده است؛ بنابراین وظیفه ماست که بدین امر عمل کنیم.