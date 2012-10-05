  1. استانها
  2. سمنان
۱۴ مهر ۱۳۹۱، ۹:۴۰

رضوی خبیر در گفتگو با مهر:

18 درصد از تصادفات جاده های سمنان در راه های روستایی رخ می دهد

18 درصد از تصادفات جاده های سمنان در راه های روستایی رخ می دهد

دامغان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه استان سمنان از وقوع 18درصدی تصادفات در استان سمنان در سطح جاده های روستایی این استان خبر داد.

سرهنگ رضوی خبیر در حاشیه همایش راهوران محله ویژه شهرستان دامغان در محل سالن اجتماعات اداره بهزیستی این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 18 درصد از تصادفات جاده ای استان سمنان در راه های روستایی به وقوع می پیوندد اظهار داشت: 12درصد از مقتولین و 15 درصد از مصدومین تصادفات در استان سمنان نیز از سطح جاده های روستایی هستند.

وی با اشاره به اینکه سه تا چهار درصد ناخالص ملی مصروف هزینه های موارد سوء رانندگی در کشور می شود، یادآور شد: در سال 86 رقمی معادل شش میلیارد ریال برای ضایعات جبران ناپذیر تصادفات جاده ای در سطح کشور هزینه شده است.

وی تک تک افراد سطح اجتماع را سرمایه های اجتماعی کشور دانست و تصریح کرد: این سرمایه های اجتماعی باعث اقتدار جامعه می شوند.

وی با بیان این که تلفات جاده ای استان سمنان از کاهش 20 درصدی برخوردار بوده است، اظهار داشت: در سال گذشته حدود 18 درصد از تلفات جاده ای در سطح محور های روستایی استان سمنان به وقوع پیوست.

وی افزود: باید با تعامل و همکاری بکوشیم تا با فرهنگ سازی مناسب از کاهش چشمگیر تصادفات در سطح کشور برخوردار باشیم.

رئیس پلیس راهور استان سمنان در خاتمه بر نظارت دقیق یگان های پلیس راه استان بر راه های روستایی تاکید کرد و گفت: این یگان ها در حال تقویت شدن هستند.

کد مطلب 1711805

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها