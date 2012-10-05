18 درصد از تصادفات جاده های سمنان در راه های روستایی رخ می دهد

سرهنگ رضوی خبیر در حاشیه همایش راهوران محله ویژه شهرستان دامغان در محل سالن اجتماعات اداره بهزیستی این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 18 درصد از تصادفات جاده ای استان سمنان در راه های روستایی به وقوع می پیوندد اظهار داشت: 12درصد از مقتولین و 15 درصد از مصدومین تصادفات در استان سمنان نیز از سطح جاده های روستایی هستند.

وی با اشاره به اینکه سه تا چهار درصد ناخالص ملی مصروف هزینه های موارد سوء رانندگی در کشور می شود، یادآور شد: در سال 86 رقمی معادل شش میلیارد ریال برای ضایعات جبران ناپذیر تصادفات جاده ای در سطح کشور هزینه شده است.

وی تک تک افراد سطح اجتماع را سرمایه های اجتماعی کشور دانست و تصریح کرد: این سرمایه های اجتماعی باعث اقتدار جامعه می شوند.

وی با بیان این که تلفات جاده ای استان سمنان از کاهش 20 درصدی برخوردار بوده است، اظهار داشت: در سال گذشته حدود 18 درصد از تلفات جاده ای در سطح محور های روستایی استان سمنان به وقوع پیوست.

وی افزود: باید با تعامل و همکاری بکوشیم تا با فرهنگ سازی مناسب از کاهش چشمگیر تصادفات در سطح کشور برخوردار باشیم.

رئیس پلیس راهور استان سمنان در خاتمه بر نظارت دقیق یگان های پلیس راه استان بر راه های روستایی تاکید کرد و گفت: این یگان ها در حال تقویت شدن هستند.