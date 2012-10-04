خراسان رضوی رکوردار کشت پنبه در کشور است

دکتر محمد رضا رمضانی مقدم شامگاه چهارشنبه در حاشیه نخستین همایش بین المللی "دانش، صنعت و تجارت پنبه" در گلستان در مصاحبه با خبرنگار مهر افزود: خراسان بزرگ 38 کارخانه پنبه پاک کنی دارد که برای تامین مواد اولیه این کارخانجات حتی به بیش از این سطح کشت نیاز است.

وی همچنین افزود: هر سال بیش از 10 هزار هکتار از پنبه های بومی "دیپلوید" به عنوان یک خزانه ژنی معتبر در این استان کشت می شود.

به گفته رمضانی مقدم، امسال مجموع سطح سبز پنبه های اصلاح شده و بومی خراسان رضوی حدود 38 هزار هکتار بوده که به دلیل شرایط نامطلوب آب و هوایی فصل بهار،18 درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: بیش از 16 سال است که کشاورز نمونه پنبه کار کشور با عملکرد بالاتر از هفت تن با هدایت موسسه تحقیقات پنبه کشور از این استان انتخاب می شود .

وی با اشاره به این که اولین رقم پنبه زودرس ایران را نیز این استان اصلاح کرد، افزود: در سال جاری دو رقم تیپ صفر پنبه در دست ثبت و معرفی است.

رئیس بخش تحقیقات پنبه مرکز تحقیقات خراسان رضوی اضافه کرد: از اواخر سال 90 با پیگیری های موسسه تحقیقات پنبه کشور، استقرار بخش تحقیقات پنبه و گیاهان لیفی در خراسان رضوی نهایی شد.