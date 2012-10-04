تحول در امور نخبگان با تصویب سند راهبردی نخبگان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر آریا الستی در مراسم اختتامیه ششمین همایش نخبگان جوان با اشاره به ارائه مقالات مفید در نشست های این همایش افزود: مقالات ارزشمندی در طی دو روز همایش ارائه شده است که دستاوردهای خوبی به دست آمد و امیدواریم بتوانیم از این نتایج در برنامه های آتی بنیاد ملی استفاده کنیم.



معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان، به آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و اظهار داشت: دستور کار این جلسه بررسی سند راهبردی امور نخبگان کشور بود که قسمتهای نهایی این سند مورد بررسی قرار گرفت.



وی از اعمال اصلاحات در این سند خبر داد و یاداور شد: در این جلسه تصحیحات لازم اعمال و در نهایت به تصویب کمیسیون معین شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.



الستی خاطر نشان کرد: تصویب این سند بر عهده کمیسیون معین شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است.



وی با تاکید بر اینکه تصویب نهایی این سند مشکلات خاصی ندارد، ادامه داد: با تصویب نهایی این سند امیدواریم تحولات خوبی در امور نخبگان صورت گیرد؛ چراکه آنچه که در سند راهبردی نخبگان آمده است بر اساس مواردی بوده است که نخبگان از بنیاد ملی انتظار داشته اند.