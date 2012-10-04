فرصت 10 روزه متقاضیان طرح توسعه کشاورزی هرمزگان برای تعیین وضعیت

به گزارش خبرنگار مهر، علینقی صالحی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 20 هزار نفر در طرح توسعه کشاورزی استان هرمزگان ثبت نام کرده اند، اظهار داشت: از این تعداد شش هزار و 85 متقاضی واجد شرایط انتخاب شده و برای هزار و 805 نفر سند زمین کشاورزی صادر شده و هزار و 36 نفر از افرادی که سند دریافت کرده اند در سامانه دریافت تسهیلات بانکی ثبت نام کرده اند.

وی ادامه داد: بیش از دو هزار و 200 نفر نیز هم اکنون برای دریافت سند معرفی شده اند که پس از دریافت سند می توانند برای دریافت تسهیلات ثبت نام کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با تاکید بر اینکه افراد دارای سند باید هرچه سریعتر برای دریافت تسهیلات اقدام کنند، بیان داشت: همچنین سایر متقاضیان واجد شرایط انتخاب شده باید هرچه سریعتر برای دریافت سند و سپس دریافت تسهیلات بانکی اقدام کنند چون در غیر این صورت افراد واجد شرایط دیگری جایگزین آنها خواهند شد.

صالحی تاکید کرد: متقاضیان انتخاب شده تنها 10 روز فرصت دارند تا اقدامات لازم را انجام دهند و در غیر این صورت افراد دیگری از سایر متقاضیان ثبت نام شده جایگزین آنها خواهند شد.

وی همچنین میزان تسهیلات بانکی طرح توسعه کشاورزی را 30 میلیون تومان عنوان کرد.