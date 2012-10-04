40 درصد هزینه تولید پنبه مربوط به برداشت دستی است

قربان قربانی در حاشیه نخستین همایش بین المللی دانش، صنعت و تجارت پنبه در گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با وجود فراهم بودن کمباین برداشت پنبه اما به دلیل مکانیزه نبودن کشت این محصول، در حال حاضر بجز در فعالیت های تحقیقاتی استفاده دیگری از این وسیله نمی شود .

وی اظهار داشت: یکپارچه سازی گسستگی بین بخش ها و بیان مشکلات نیز منجر به اجرای طرح های کاربردی در این بخش می شود.

به گفته وی، مهمترین هدف تحقیقات، دستیابی به راهی برای افزایش عملکرد و تولید پنبه با کیفیت مطلوب تر است تا هزینه های تولید، کاهش یابد و کشت پنبه برای کشاورز اقتصادی شود.

قربانی با بیان این که تولید بذر مرغوب از مسائل مهم دیگری است که در کشت پنبه باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: سیستم کاشت، داشت و برداشت مکانیزه نیز موجب استفاده کمتر از نیروی کار و صرفه اقتصادی تولید پنبه می شود.

رئیس بخش تحقیقات فنی و مهندسی موسسه تحقیقات پنبه کشور گفت: برای جبران کمبود آب نیز باید بدنبال ارقام مکمل کم آبی با راندمان بالا و کارآیی آب بود که موسسه تحقیقات پنبه، پیگیرتولید ارقام متحمل شوری و کم آبی و روش های مدیریت نوین آبیاری قطره ای و بارانی برای کاهش مصرف آب است.

به گفته قربانی، طرح آبیاری شیاری یک در میان از جمله طرح هایی بوده که به منظور مصرف بهینه آب در اراضی پنبه استان اجرا شد وافزایش عملکرد و کاهش میزان مصرف آب را بدنبال داشت.

وی افزود: بدست آوردن رابطه بین تولید پنبه و آب و جلوگیری از افزایش دوره آبیاری از دیگر اقدامات کاهش مصرف آب در کشت این محصول است.

همایش دانش، صنعت و تجارت پنبه شامگاه چهارشنبه به کار خود پایان داد.