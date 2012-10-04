30 برنامه فرهنگی و هنری در کهگیلویه و بویراحمد اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امین کمالوندی، افزود: برگزاری هشت جشنواره استانی، یک جشنواره ملی و دو جشنواره ملی همزمان با تهران از برنامه های این اداره کل در سراسر استان است.

وی دومین جشنواره استانی خوشنویسی "حدیث سلسه الذهب" در دهدشت، دومین جشنواره استانی هنرهای تجسمی "دعای باران" در گچساران، دومین جشنواره استانی شعر آیینی محلی رضوی در بهمئی، را از جمله جشنواره های برگزار شده عنوان کرد.

کمالوندی افزود: دومین جشنواره استانی شعر آیینی فارسی رضوی در دنا، نخستین جشنواره استانی داستان های 55 کلمه رضوی در باشت، نخستین جشنواره سرود رضوی کانون های فرهنگی و هنری مساجد در یاسوج، نخستین جشنواره استانی پیامک رضوی در یاسوج و همچنین بیست و چهارمین جشنواره استانی تئاتر نیز جزء هشت جشنواره استانی برگزار شده توسط این اداره است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اظهار داشت: برگزاری نخستین جشنواره ملی نمایش های آیینی رضوی، برگزاری همزمان جشنواره بین المللی فیلم تهران و برگزاری همزمان جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان که برای نخستین بار در تاریخ هنر این استان اتفاق می افتد از دیگر برنامه های این نهاد فرهنگی است.

وی همچنین با بیان اینکه برای نخستین بار بلیط بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان به فروش می رسد، اظهار داشت: با توجه به ظرفیت پایین تالارهای محل برگزاری این جشنواره و برای تقویت مالی گروه های شرکت کننده و جبران بخشی از هزینه های بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان این تصمیم اتخاذ شده است.

کمالوندی محل فروش بلیط را گیشه های تعبیه شده در جلوی تالارها و زمان فروش بلیط نمایشها را یک ساعت قبل از اجرای هر نمایش عنوان کرد و افزود: بهای بلیط هر نمایش 20 هزار ریال تعیین شده است.

بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج در حال برگزاری است.