دولت از واردات برنج و چای جلوگیری کند

رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دولت باید برای پیشگیری از ضرر و زیان کشاورزان از واردات این محصولات جلوگیری کند.

وی اظهار داشت: استقلال اقتصادی کشور در گرو تولید و کشاورزی است و دولت باید از کشاورزان حمایت کند.

وی عنوان کرد: این مسئله به دغدغه اصلی مردم و مدیران تبدیل شده و مجلس با دستور موکد رئیس مجلس بطور جدی این مسئله را پیگیری می کند.

نوروزی با اشاره به تاثیر تحولات ارز بر کشاورزی گفت: با اجرای هدفمندی یارانه ها باید از تولید جدی تر حمایت می شد تا اینگونه آسیب نبیند.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس گفت: دولت باید برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت خود را در حمایت از تولید اجرایی کند.

وی یادآورشد: گرانی نهاده های کشاورزی در این برهه از زمان به تولید جامعه آسیب وارد کرده است.