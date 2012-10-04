۱۳ مهر ۱۳۹۱، ۸:۳۶

نوروزی در گفتگو با مهر:

دولت از واردات برنج و چای جلوگیری کند

گرگان - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به برداشت برنج و چای در کشور تاکید کرد: دولت باید از واردات این محصولات جلوگیری کند.

رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دولت باید برای پیشگیری از ضرر و زیان کشاورزان از واردات این محصولات جلوگیری کند.

وی اظهار داشت: استقلال اقتصادی کشور در گرو تولید و کشاورزی است و دولت باید از کشاورزان حمایت کند.

وی عنوان کرد: این مسئله به دغدغه اصلی مردم و مدیران تبدیل شده و مجلس با دستور موکد رئیس مجلس بطور جدی این مسئله را پیگیری می کند.

نوروزی با اشاره به تاثیر تحولات ارز بر کشاورزی گفت: با اجرای هدفمندی یارانه ها باید از تولید جدی تر حمایت می شد تا اینگونه آسیب نبیند.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس گفت: دولت باید برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت خود را در حمایت از تولید اجرایی کند.

وی یادآورشد: گرانی نهاده های کشاورزی در این برهه از زمان به تولید جامعه آسیب وارد کرده است.

