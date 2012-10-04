بازدیدهای دوره ای از گروه های تئاتر ساری انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی سعیدی ساروی در حاشیه بازدید از نمایش ادیب شهریار اظهار داشت: بازدید های صورت گرفته از نمایش های در حال تمرین سعی می شود به ارزیابی دقیقی دست یافته تا بتوان متعاقب آن نحوه حمایت های مالی و معنوی را با نگاه کارشناسانه تری تعقیب کرد.

افشین رشیدی کارگردان نمایش ادیپ شهریار گفت: هنرمندان ساری در سالیان گذشته با افتخارآفرینی های متعدد به مسئولان ثابت کردند که آماده جهش های مناسب تری هستند و اقدام رئیس اداره فرهنگ وارشاد شهرستان ساری به طور حتم موجب تضمین و بقای این فعالیت ها است.

وی همچنین روسای ادارات ارشاد شهرستانها را حلقه واسط هنرمندان و مدیر کل و سایر مسئولان شهری دانست و افزود: روسای ادارت شهرستانها نقش غیر قابل انکاری در تقویت کلی فرهنگ وهنر شهرستاهای خود دارند.

نشست هم اندیشی تئاتر در نوشهر

رستم کیاکجوری، مسئول واحد هنر های نمایشی حوزه هنری مازندران گفت: نخستین نشست هم اندیشی تئاتر در سالن شورای شهر نوشهر برگزار شد.

در این نشست هم اندیشی تئاتر، کارگردانان عرصه تئاتر پیرامون آسیب شناسی و مغفول ماندن تئاتر غرب استان به گفتگو پرداخته ضمن اینکه هنرمندان این منطقه تاکنون در جشنواره های مختلف استانی، منطقه ای و کشوری حائز رتبه های برتر شده اند ، با این وجود کم توجهی هنر تئاتر غرب استان را تهدید می کند.

حفظ و حراست از مفاخر استان، بدیع بودن و طراوت تئاتر، ایجاد شوک فرهنگی توسط جشنواره ها، بکارگیری نیرو های کارآمد در حوزه تئاتر، تخصص مسئولان در امور فرهنگی و هنری از جمله مسائلی بود که توسط پیشکسوتان وکارگردانان تئاتر مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

درخشش سه هنرمند مازندرانی در جشنواره های هنری

جمال الدین رمضانی، سید مرتضی جعفری و کارن معتقدی از هنرمندان فعال در عرصه هنر های تجسمی حوزه هنری مازندران در جشنواره های مختلف هنری رتبه های برتر را کسب کردند.

جمال الدین رمضانی در نخستین جشنواره ملی پوستر رضوی و سید مرتضی جعفری در بخش خوشنویسی (نستعلیق) در نوزدهمین جشنواره بین المللی جوانان رتبه دوم را کسب کرده و کارن معتقدی کاریکاتوریست نوجوان مازندرانی توانست به بخش نمایشگاهی ششمین مسابقه بین المللی جیازینگ چین راه یابد.

جمال الدین رمضانی توانست از میان 44 اثر متعلق به 32 نفر راه یافته به بخش نمایشگاهی، رتبه دوم نخستین جشنواره پوستر رضوی را ازآن خود کند.