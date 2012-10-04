بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از تیم اقتصادی دولت است

محمد نبی حبیبی در حاشیه دیدار با آیت الله نوری همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بی ثباتی بازار ارز اظهار داشت: نمی توان قبول کرد که نابسامانی‌های ارزی منحصرا به دلیل تحریم های غرب ایجاد شده است.

وی ادامه داد: البته تحریم ها در کار اقتصادی کشور ما بی تاثیر نیست اما تیم اقتصادی دولت با وجود شخصیت های قوی نیز درآن حضور دارند، به طور کلی مجموعه ای ضعیف است و بنده معتقدم که قسمت قابل قبولی از نابه سامانی های اقتصادی به ضعف تیم اقتصادی دولت برمی گردد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی پیرامون مصاحبه مطبوعاتی دیروز ریاست جمهوری گفت: در صحبت های آقای احمدی نژاد نقاط قوت وضعف بسیاری وجود داشت و ایشان تلاششان این بود که دیگران را مقصر اوضاع کنونی بدانند، اما حتی به یک مورد از ضعف های دولت خود اشاره ای نداشت.

مصاحبه طولانی ممکن است باعث ایجاد نقاط ضعف شود

حبیبی افزود: البته بنده نمی خواهم نوع و زمان مصاحبه ریاست جمهوری را تعیین کنم اما اصولا یک مصاحبه سه ساعته به دلیل طولانی شدن ممکن است نقاط ضعفی هم داشته باشد، ایشان اگر دقت کنند مشاهده خواهند کرد که نکاتی منفی از دل صحبت هایشان خارج شده است.

وی با تاکید بر اینکه در واقع اگر شخصیت های مهم کوتاه تر و مختصر تر مصاحبه داشته باشند احتمالا این نکات منفی کمتر خواهد شد، گفت: به نظر بنده برای شکل دادن اقتصاد مقاومتی رونق اقتصادی لازم است واین کاری است که دولت تاکنون به طور کامل و جامع نتوانسته انجام دهد و باید انجام شود.

مردم باید شریک اقتصادی نظام باشند

حبیبی اظهار داشت: نکته دیگر اینکه مردم باید شریک اقتصادی نظام باشند و دولت تنها در سطح برنامه ریزی، هدف گذاری و نظارت باشد، دخالت دادن مردم در کنار اقتصاد راه حل ایجاد یک اقتصادی پررونق مقاومتی در شرایط حال حاضر و یک اقتصاد پویای پرتحرک در شرایط عادی است.

وی در پایان تاکید کرد: دولت به تنهایی قادر به حل مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی نیست بلکه به صورت واقعی باید مردم را با یک برنامه ریزی کارشناسانه در امور کشور و امور اقتصادی دخیل کرد.

