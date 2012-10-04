۱۳ مهر ۱۳۹۱، ۸:۳۴

واکنش تهران به انفجارهای حلب/

حامیان خارجی و تامین‌کنندگان سلاح تروریست‌ها در جنایات حلب سهیم هستند

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن جنایات اخیر در شهر حلب ، این اقدامات را نمایانگر ضعف و استیصال گروه های تروریستی در مقابل اراده راسخ ملت سوریه خواند و تاکید کرد: بی تردید حامیان خارجی و تامین کنندگان سلاح و مواد انفجاری برای این گروه ها ، در این جنایت سهیم هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین  امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه در واکنش به انفجارهای اخیر در شهر حلب اقدام گروه های تروریستی را که با  مقاصد ضد بشری به وقوع پیوسته به شدت محکوم و با خانواده های قربانیان این حوادث اظهار همدردی کرد.

وی ارتکاب چنین جنایات هولناکی را نمایانگر ضعف و استیصال گروه های تروریستی در مقابل اراده راسخ ملت سوریه دانست و تاکید کرد؛ اینگونه اقدامات، عزم و اراده ملت مقاوم سوریه برای صیانت از آرمانهای بلند پایداری در برابر تجاوزات  بیگانگان را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.

امیر عبداللهیان همچنین افزود: بی تردید حامیان خارجی و تامین کنندگان سلاح و مواد انفجاری برای این گرو ه ها ، در این جنایت سهیم هستند.

وی با تاکید بر ضرورت اهتمام فراگیر برای حل و فصل مسالمت آمیز مشکل سوریه، تداوم ثبات و امنیت منطقه را در گرو التزام همسایگان سوریه در کنترل مرزهای همجوار با این کشور دانست.
 

