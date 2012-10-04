به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه در واکنش به انفجارهای اخیر در شهر حلب اقدام گروه های تروریستی را که با مقاصد ضد بشری به وقوع پیوسته به شدت محکوم و با خانواده های قربانیان این حوادث اظهار همدردی کرد.
وی ارتکاب چنین جنایات هولناکی را نمایانگر ضعف و استیصال گروه های تروریستی در مقابل اراده راسخ ملت سوریه دانست و تاکید کرد؛ اینگونه اقدامات، عزم و اراده ملت مقاوم سوریه برای صیانت از آرمانهای بلند پایداری در برابر تجاوزات بیگانگان را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.
امیر عبداللهیان همچنین افزود: بی تردید حامیان خارجی و تامین کنندگان سلاح و مواد انفجاری برای این گرو ه ها ، در این جنایت سهیم هستند.
وی با تاکید بر ضرورت اهتمام فراگیر برای حل و فصل مسالمت آمیز مشکل سوریه، تداوم ثبات و امنیت منطقه را در گرو التزام همسایگان سوریه در کنترل مرزهای همجوار با این کشور دانست.
واکنش تهران به انفجارهای حلب/
حامیان خارجی و تامینکنندگان سلاح تروریستها در جنایات حلب سهیم هستند
