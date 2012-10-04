14 هزار هکتار از اراضی ملی خراسان شمالی استعدادیابی شدند

عزیزالله نظام دوست در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در شش ماهه اول امسال 14 هزار و 338 هکتار از اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و صنعتی مکان یابی و استعداد یابی شده است .

وی گفت: تاکنون از این میزان 962 هکتار جهت طرح‌های کشاورزی، 79 هکتار جهت طرح‌های غیر کشاورزی به مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی و 123 هکتار جهت واگذاری به بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌ها تخصیص داده شده است.

نظام دوست با بیان اینکه در اجرای تصمیم نامه مورخه 23 بهمن ماه سال گذشته کارگروه توسعه بخش کشاورزی مساحت 12 هزار و 223 هکتار از اراضی ملی و دولتی مکانیابی شده است افزود: در صورت تامین آب از سوی شرکت آب منطقه‌ای، واگذاری آن به اشخاص حقیقی و حقوقی امکان پذیر خواهد بود.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیرداری خراسان شمالی با بیان اینکه منابع طبیعی تنها استعداد و معارضات عرصه‌ها را مشخص می‌کند اما در واگذاری عرصه دخالتی ندارد تصریح کرد: مسئولیت واگذاری و نوع طرح با دستگاه‌های زیربط است.

وی با بیان اینکه استعداد یابی اراضی ملی، منحصر به اراضی جنگلی نیست گفت: این کار علاوه بر گستردگی، نیازمند تهیه نقشه‌های مختلف کاربری همه عرصه‌ها برای فعالیت‌های مختلف شامل منابع طبیعی، مسکونی و کشاورزی است.

وی افزود: در استعداد یابی توانمندی‌های اقلیمی، خاکی و اجتماعی عرصه مورد بررسی قرارگرفته و پس از برسی استعداد عرصه و معارضات آن، در اختیار کمیسیون‌های واگذاری ماده 69، دو و 21 به دستگاه‌های مربوطه یا اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می‌گیرد.